MinAmbiente abre investigación a la CDMB por la PTAR El Santuario en Piedecuesta

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició una actuación de inspección y vigilancia sobre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con el propósito de verificar las actuaciones de seguimiento y control ambiental relacionadas con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Santuario, ubicada en Piedecuesta, y los vertimientos asociados al río de Oro.

La decisión quedó consignada en una respuesta oficial del Ministerio, emitida tras una solicitud presentada el 5 de octubre de 2026 por un ciudadano que puso en conocimiento presuntas dificultades operativas de la planta y pidió revisar las actuaciones de la autoridad ambiental.

El caso fue identificado con el número 132 de Inspección y Vigilancia. Como primera medida, la cartera de Ambiente solicitará a la CDMB información técnica, jurídica y administrativa sobre las actuaciones adelantadas entre 2017 y 2026, incluidos informes de visitas, monitoreos, resultados de laboratorio, requerimientos, permisos, medidas preventivas y eventuales procesos sancionatorios.

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El objetivo es establecer cómo ha ejercido la corporación sus funciones de seguimiento y control ambiental frente a la PTAR El Santuario y sus vertimientos al río de Oro, así como verificar la aplicación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y las normas ambientales correspondientes.

Sin embargo, el Ministerio aclaró que la apertura de esta actuación no significa que se haya comprobado una omisión o infracción por parte de la CDMB. La información solicitada será evaluada para determinar si se requieren actuaciones institucionales adicionales.



Tampoco se trata de una intervención o toma de control de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. En el documento, el Ministerio precisa que sus competencias de inspección y vigilancia no le permiten sustituir las funciones de la autoridad ambiental, revocar sus decisiones ni imponerle correctivos obligatorios.

La entidad señaló que, si durante la revisión encuentra hechos que ameriten la intervención de organismos de control, podrá trasladar la información a las autoridades competentes.

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En medio de la discusión sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Piedecuesta, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos (SINTRAEMSDES), subdirectiva Piedecuesta, convocó a un plantón para el próximo viernes 30 de octubre, a las 7:00 de la mañana, frente a las instalaciones de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.

La organización sindical indicó que la movilización busca defender la empresa como patrimonio público y llamar la atención sobre lo que considera deficiencias en su administración y en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

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En el comunicado, manifestó que existen constantes reclamaciones y quejas de los usuarios y atribuyó las dificultades a presuntos malos manejos en la inversión de los recursos recaudados mediante las tarifas.

El sindicato también advirtió sobre el estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales El Santuario y La Diva, así como de la planta de tratamiento de agua potable La Colina y de los vehículos recolectores y compactadores utilizados para la prestación de los servicios.

Según la organización, estas condiciones estarían ocasionando fallas técnicas, administrativas y operativas que afectan el funcionamiento de la empresa y la atención a los usuarios. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos sindicales y requieren contrastación con las autoridades y la administración de la compañía.