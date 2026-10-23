Alias ‘Bombillo’ murió en un ataque a bala en zona rural de Floridablanca, Santander

Un hombre identificado como Santos Rafael Vizcanio Alba, de 23 años, murió tras ser atacado con arma de fuego en la vereda Vericute, zona rural de Floridablanca. El homicidio ocurrió el jueves 22 de octubre, hacia las 9:45 de la noche, en el kilómetro 2,5 de este sector.

De acuerdo con el reporte policial, una patrulla que llegó al lugar encontró el cuerpo sin vida de la víctima en una zona boscosa. El hombre presentaba dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho.

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Según la información preliminar, sería conocido con el alias de ‘Bombillo’, hombre cercano a alias 'Julito', un peligroso delincuente capturado hace una semana en esa misma zona de Floridablanca.

Tras el homicidio, las autoridades activaron cierres y labores de verificación para establecer las características y la ubicación de los responsables. Hasta el momento, no se reportan capturas por este caso y se adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque.



Dos homicidios se registraron en las últimas horas en Santander. En Floridablanca, un hombre fue atacado a tiros en la vereda Vericute. Entretanto, en Lebrija, otra persona murió tras ser herida con arma blanca en medio de una aparente riña #MañanasBlu pic.twitter.com/fS1y3G7yiS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2026

La Policía deberá establecer si el crimen estaría relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales u otras circunstancias. Las autoridades no han confirmado oficialmente las razones del homicidio ni los antecedentes judiciales de la víctima.

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Otros hechos judiciales en Santander

Dos personas resultaron heridas con arma de fuego en un hecho reportado en el norte de Bucaramanga. Según el reporte policial, los lesionados presentaban heridas en el tórax y las extremidades superiores y fueron trasladados al Hospital Local del Norte. Se desconocen las circunstancias del ataque.

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Ataque sicarial enluta a una familia en Barrancabermeja. Brayan Guzmán, de 19 años y jugador del club Oro Negro, fue asesinado en el barrio El Progreso. Autoridades investigan el caso #VocesySonidos pic.twitter.com/PGaxGcVQaq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2026

También reportan un homicidio con arma cortopunzante en la vía nacional entre el peaje del Aeropuerto y el municipio de Lebrija. La víctima fue encontrada sin vida con una herida en el cuello, antes de llegar a la estación de servicio Primax Palogordo. Según información preliminar, los responsables se movilizaban en una motocicleta roja. Las autoridades investigan el caso.