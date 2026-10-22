Golpes al microtráfico en Floridablanca y Girón dejan diez capturados

En dos operativos, las autoridades reportaron la incautación de estupefacientes, armas de fuego, munición y dinero en efectivo. Ocho de los procesados fueron enviados a prisión, mientras que dos afrontarán el proceso en libertad.

Diez personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en actividades de tráfico de estupefacientes en los municipios de Floridablanca y Girón, Santander. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, que señaló que las investigaciones se iniciaron a partir de denuncias ciudadanas sobre la venta de drogas a domicilio y al menudeo.

Publicidad

El primer procedimiento se realizó en la vereda Rosa Blanca, zona rural de Floridablanca, donde las autoridades adelantaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble que, según la investigación, sería utilizado para almacenar sustancias ilícitas destinadas a su distribución en sectores urbanos.

Durante el operativo fueron capturados en flagrancia cinco hombres, identificados como Simón Carvajal Hurtado, Carlos Juio Rodríguez, Julio César Mosquera Vargas, Giovanny Uribe Campos y Cristian Camilo Rodríguez Villamizar.



De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar fueron encontrados cerca de 3.500 gramos de estupefacientes, cuatro armas de fuego, munición y dinero en efectivo.

Los procesados fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo o de defensa personal, según la denominación jurídica precisada por la autoridad competente, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos y, por decisión judicial, los cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

Además, fiscales de extinción del derecho de dominio ocuparon el inmueble donde fueron halladas las sustancias ilícitas.

Cinco capturados más en Girón

Publicidad

En un segundo caso, la Fiscalía informó sobre la captura de otras cinco personas señaladas de comercializar estupefacientes al menudeo en el barrio La Inmaculada, en Girón.

Los detenidos fueron identificados como Yilberth Reynaldo Rodríguez, Elizabeth Aguilar, Willinton Rodríguez Rodríguez, Steven Arley Pérez Cuta y Daniel Esteban Landinez Murallas.

Según el ente acusador, las capturas se efectuaron durante ocho diligencias de registro y allanamiento en inmuebles del sector. Las investigaciones se apoyaron en denuncias de la comunidad, entrevistas, compras controladas e interceptaciones de líneas telefónicas, elementos que habrían permitido establecer los presuntos roles de los investigados.

Publicidad

La Fiscalía indicó que en los inmuebles fueron incautadas cerca de 3.000 dosis de marihuana, cocaína y bazuco, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los cinco fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sin embargo, las decisiones judiciales fueron diferentes: Steven Arley Pérez Cuta y Daniel Esteban Landinez Murallas afrontarán el proceso penal en libertad, mientras que los otros tres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

Los dos procedimientos dejan un balance de diez personas capturadas, ocho de ellas cobijadas con medida de aseguramiento en prisión, y la incautación de sustancias estupefacientes en ambos municipios.