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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía dispuso nuevas órdenes de policía judicial tras conocerse necropsia de Baby Demoni

Fiscalía dispuso nuevas órdenes de policía judicial tras conocerse necropsia de Baby Demoni

La Fiscalía indicó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, el caso quedó a cargo de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y se abrió una indagación por el delito de homicidio.

Muere Baby Demoni en extrañas circunstancias
Muere Baby Demoni en extrañas circunstancias.
Foto: archivo - Ig @baby_demoni_
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación dispuso nuevas órdenes de policía judicial dentro de la investigación por la muerte de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, luego de conocer los resultados de Medicina Legal que establecieron que la causa del fallecimiento fue una asfixia por compresión externa del cuello. La creadora de contenido murió en octubre de 2025 y el caso es investigado como un presunto homicidio.

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La decisión se conoce en medio de los cuestionamientos de la representación de víctimas por los avances de la investigación y las circunstancias que rodearon la muerte de la joven. La abogada Wendy Herrera ha insistido en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar si hubo intervención de terceros, ante la hipótesis inicial de un supuesto suicidio, que ha sido rechazada por la familia.

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El informe de necropsia también registró hematomas en la cabeza, además de lesiones en las uñas. Estos hallazgos fueron señalados por la defensa como elementos que deben ser examinados para establecer si la joven intentó defenderse antes de morir.

Según la información conocida sobre el dictamen forense, la muerte fue clasificada como violenta. Para la representación de víctimas, los resultados hacen necesario profundizar en las circunstancias del fallecimiento y practicar las diligencias que permitan reconstruir lo ocurrido.

La defensa también sostuvo que Esquín había sido sometida recientemente a una cirugía y que, debido a esa condición, no habría tenido la fuerza ni la movilidad necesarias para provocarse las lesiones descritas. Por ello, pidió a las autoridades acelerar las actuaciones para esclarecer el caso.

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Uno de los nombres mencionados por la representación de víctimas es el de Miguel Ángel López, conocido en internet como Samor One, quien fue pareja sentimental de la creadora de contenido. Según los señalamientos de la familia y su abogada, el hombre habría estado con ella el día de los hechos y la relación habría estado marcada por presuntos episodios de violencia física y psicológica.

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Los familiares también han señalado que López habría salido de Colombia y estaría en España.

La Fiscalía indicó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, el caso quedó a cargo de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y se abrió una indagación por el delito de homicidio. Además, confirmó que, tras conocer los resultados de Medicina Legal sobre la causa y la clasificación de la muerte, dispuso nuevas órdenes de policía judicial.

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