Videos y testimonios: pruebas de la Fiscalía contra 'Juancho Kily', señalado de abusar a surfista

Videos de las cámaras de seguridad de un club de playa en Puerto Colombia y los testimonios de la víctima hacen parte de las pruebas de la Fiscalía contra el empresario señalado de abusar sexualmente de una adolescente campeona de surf. El abogado de la joven pide que el procesado sea enviado a la cárcel.

Así las cosas, se siguen conociendo detalles de las razones que motivaron la captura de Juan Álvarez, o ‘Juancho Kily’, como se le conoce en Puerto Colombia.

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El empresario, señalado por la Fiscalía de presuntamente abusar sexualmente de una adolescente campeona de surf, ayer fue llevado ante un juez de control de garantías que declaró legal su captura.

Explica el abogado Julio del Villar, quien representa a la joven, que pruebas como los videos de cámaras de seguridad del club de playa donde ocurrió el hecho, incluso algunos que el mismo Álvarez envió y están rodando por redes sociales en los que reconoce su actuación, así como los testimonios de la víctima, familiares y amigos, fueron fundamentales para que el ente acusador emitiera la orden de captura en su contra.



“Ya con lo que se tenía desde la semana anterior, ya se estaba buscando la orden de captura. Con todas las pruebas como los testimonios de mi clienta, de familiares, amigos, los videos de cámaras de seguridad, unos videos que, incluso, él mismo envió y que están rodando en redes sociales donde manifiesta que sí había mostrado su miembro viril. Ya con eso era suficiente”.

Como se puede ver en los videos de cámaras de seguridad a los que tuvo acceso Blu Radio, la joven llega al establecimiento en compañía de otra menor. Acto seguido se encuentra con Álvarez, él la toma del brazo y se sientan hablar. En ese momento se le ve a ella incómoda y en un momento de la conversación con la mano le hace la señal de no. Segundos después la vuelve a agarrar del brazo, esta vez con más brusquedad, la lleva hacia su oficina y en el camino tumban una potera que tropiezan. Después de unos tres minutos, aproximadamente, la adolescente salió del recinto caminando de manera apresurada.

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Detalló el abogado de la joven surfista que está a la espera de que se defina el día y la hora para las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida intramural. Afirmó que la familia solicitará que Álvarez sea enviado a una cárcel.

Del Villar reveló también que la familia de la víctima siente un alivio moderado por la captura de Álvarez y esperan que el proceso siga avanzando.

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“Obviamente es algo que alivia un poco el dolor que ellos están sintiendo, su rabia por lo que ha sucedido, pero hasta ahí. No es que se haya celebrado ni mucho menos. Damos gracias porque la Fiscalía y las autoridades han actuado en un tiempo récord”.

Juan Álvarez fue capturado por ser presuntamente responsable del delito de acto sexual violento en circunstancias de agravación punitiva.