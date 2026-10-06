Lebrija está lista para cuatro días de Feria Nacional de la Piña: esta es la programación

Lebrija se prepara para recibir a habitantes y turistas durante el puente festivo de octubre con la XXXVII Feria Nacional de la Piña, que se realizará del 9 al 12 de octubre, en una celebración que este año coincide con los 150 años de fundación del municipio.

La programación combina música, cultura, gastronomía, deporte, emprendimiento y actividades agroindustriales, con la piña como protagonista de una de las celebraciones más representativas de este municipio de Santander. La Alcaldía busca, además, aprovechar la feria para fortalecer a Lebrija como destino turístico y mostrar la producción y las tradiciones de su zona rural.

Publicidad

La denominada Capital Piñera de Colombia tiene en este producto uno de sus principales símbolos económicos. Según información entregada por la administración municipal, Lebrija produce cerca de 140.000 toneladas de piña al año, principalmente de la variedad Golden. La feria incluirá catas, degustaciones, muestras gastronómicas, exposiciones agroindustriales y espacios para productores y emprendedores.

Música para los cuatro días de feria



La programación artística contempla presentaciones durante las cuatro jornadas en el Estadio Municipal Eusebio Herrera.

El viernes 9 de octubre, la apertura musical estará a cargo de artistas locales, una guerra de DJs y Ángel Mejía.

Publicidad

El sábado 10 de octubre llegarán Fabián Corrales, Roberto Antonio, Los Dotores de la Carranga y Grupo Dominio.

Para el domingo 11 de octubre están programados Pipe Peláez, Cristian Ahumada, La Banda del Aventurero “Yeison Jiménez” y Tumbaná Orquesta.

Publicidad

Finalmente, el lunes festivo 12 de octubre, el cierre tendrá como protagonistas a Molly “La Patrona”, Cuarteto Imperial y Ay Chabela.

La agenda también incluye el II Concurso Nacional de Bandas Marciales, el Reto MTB 2026, un festival de motores con vehículos clásicos y motos de alto cilindraje, actividades de emprendimiento, concursos gastronómicos, muestras culturales y el concurso de mascotas, entre otras actividades.

Más de 500 policías estarán durante las festividades

Publicidad

Uno de los principales componentes para esta edición será el dispositivo de seguridad. Más de 500 policías serán destinados al operativo durante los días de feria, con presencia en los diferentes escenarios de las actividades, zonas de concentración de público y corredores viales de ingreso y salida del municipio.

El despliegue busca acompañar la llegada de visitantes y garantizar condiciones de seguridad durante las actividades masivas, especialmente las verbenas y conciertos programados durante el puente festivo.

Publicidad

La seguridad será uno de los puntos centrales teniendo en cuenta que Lebrija espera una importante llegada de visitantes desde Bucaramanga y otros municipios de Santander. La Policía y la Administración Municipal vienen adelantando además acciones de vigilancia tanto en la zona urbana como rural del municipio.

La Feria Nacional de la Piña llega así a su edición número 37, después de que en 2025 la celebración reuniera actividades culturales, cabalgatas, exposiciones, emprendimientos, muestras ambientales y presentaciones artísticas.

Este año, la celebración tendrá además un significado especial por los 150 años de Lebrija, con la intención de convertir estos cuatro días de fiesta en una vitrina para la producción agrícola, la cultura y el turismo del municipio.

Publicidad

En total serán cuatro días de actividades para todos los públicos, con una apuesta que va más allá de los conciertos: exaltar la piña como producto insignia y mostrar a Lebrija como uno de los destinos turísticos de Santander durante el puente festivo.