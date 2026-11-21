La terminación de la variante de San Gil, una de las obras viales más esperadas en Santander, recibió un nuevo anuncio de financiación. El Gobierno nacional anunció la destinación de $350.000 millones para contratar y culminar el proyecto, que busca sacar el tráfico pesado del casco urbano y mejorar la movilidad por este municipio turístico.

El anuncio fue realizado el 19 de noviembre por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante una sesión descentralizada de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, en Bucaramanga, en la que se discutió la situación de la infraestructura vial del departamento.

Publicidad

La funcionaria explicó que los recursos provendrán de fondos propios del Instituto Nacional de Vías (Invías) y no del Presupuesto General de la Nación. Según indicó, inicialmente se habían contemplado $100.000 millones para esta obra dentro del presupuesto nacional, pero esa apropiación no se concretó.

El anuncio fue recibido por el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón, quien aseguró que la consecución de los recursos es resultado de las gestiones adelantadas ante el Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte y el Invías.



Sede de Invías. Foto: Invías.

"La variante de San Gil ha sido una lucha de varios gobiernos durante décadas. Se trata sin duda de una de las necesidades más sentidas de nuestra región", manifestó el mandatario.

Publicidad

El alcalde recordó que el proyecto contempla 9,6 kilómetros de vía, pero hasta ahora solamente se han construido 4,5 kilómetros, una infraestructura que, según sus palabras, no ha logrado cumplir su propósito.

"Un tramo que en términos prácticos conecta ninguna parte con la región", cuestionó Pinzón al referirse a la parte de la variante que ya está construida, pero que no permite resolver el paso del tráfico por el casco urbano.

Publicidad

La obra permanece sin continuidad contractual desde el 17 de enero de 2025, cuando finalizaron los contratos de construcción e interventoría, posteriormente, en abril de 2026, el Invías canceló los procesos que había abierto para reanudar los trabajos, debido a dificultades presupuestales, de tiempo y relacionadas con la licencia ambiental.

Aunque el anuncio de los $350.000 millones representa un nuevo respaldo financiero para el proyecto, todavía quedan asuntos por resolver antes de completar la infraestructura.

Entre ellos están la adquisición de cerca de 97 predios, la obtención de la licencia ambiental y el cumplimiento de las medidas de compensación ambiental.

Publicidad

El mandatario también destacó el acompañamiento de los congresistas Diego Fran Ariza, Gustavo Moreno y Miguel Ángel Pinto en las gestiones para conseguir los recursos.

"Aquí lo verdaderamente importante es el bienestar de nuestra gente, el desarrollo de San Gil, el desarrollo de la región, el progreso y la calidad de vida de todos nuestros sangileños", afirmó.

Publicidad

Ahora, uno de los puntos pendientes es conocer el cronograma de contratación y ejecución de los recursos anunciados por el Invías, para que la variante deje de ser una obra inconclusa y pueda cumplir su función de descongestionar el tránsito por San Gil.