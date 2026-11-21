Tres centenares de frailejones fueron sembrados en zona de páramo de Pamplona, Norte de Santander, en una intervención ambiental con la que el Ejército busca contribuir a la recuperación de la vegetación nativa y proteger uno de los ecosistemas fundamentales para la regulación del agua.

La siembra se realizó en la vereda Alto Grande, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 13 General Custodio García Rovira, adscrito a la Trigésima Brigada, adelantaron la jornada junto con la Alcaldía de Pamplona y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

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La intervención cobra importancia por el papel que cumplen los frailejones en los páramos. Sus hojas están adaptadas para captar la humedad de la neblina y ayudar a regular el almacenamiento y la circulación del agua en estos territorios de alta montaña, fundamentales para el equilibrio hídrico de la región.

Frailejones en el páramo de Berlín // CDMB

Sin embargo, la recuperación de estas especies no es una tarea rápida. Los frailejones tienen un crecimiento muy lento y están expuestos a amenazas como la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y los efectos del cambio climático.



La siembra de los 300 ejemplares hace parte de un proceso de conservación que también se desarrolla en viveros de alta montaña. Allí, los militares participan en diferentes etapas, desde la recolección autorizada de semillas y su germinación hasta el cuidado de las plántulas y su posterior traslado a zonas que necesitan restauración.

Los frailejones son plantas propias de los páramos de Colombia, Venezuela y Ecuador, y cumplen una función fundamental en la regulación del agua en los ecosistemas de alta montaña. Gracias a las vellosidades que cubren sus hojas, captan la humedad de la neblina y contribuyen a retenerla y liberarla gradualmente hacia el suelo, favoreciendo el abastecimiento de las fuentes hídricas.

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Su crecimiento es particularmente lento: pueden aumentar apenas entre 1 y 2 centímetros por año. Además, estudios ambientales señalan que un ejemplar adulto puede captar hasta 25 veces su peso en agua y almacenar cerca de un litro al día. Estas características hacen que su conservación sea especialmente importante frente a amenazas como el cambio climático, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.

El objetivo es recuperar la cobertura vegetal propia de los páramos y contribuir a la conservación de estos ecosistemas, que cumplen una función esencial en la regulación de las fuentes hídricas.

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Con esta intervención en Pamplona, el Ejército, Corponor y la administración municipal buscan sumar esfuerzos para proteger el patrimonio ambiental de Norte de Santander.