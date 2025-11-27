Construyen dos viveros de frailejones y especies nativas para reforestar en Santander

La Gobernación de Santander avanza en la construcción de dos viveros departamentales con los que busca fortalecer los procesos de reforestación y recuperar las zonas afectadas por la deforestación en el departamento. Así lo confirmó Miguel Ángel Castañeda Acosta, secretario de Ambiente de Santander.

Uno de los viveros se levanta en el corregimiento de Berlín, en Tona, en un área de una hectárea donde se cultivarán exclusivamente frailejones para la restauración de los páramos de Santurbán y Almorzadero. El otro se construye en el sector de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y tendrá dos hectáreas destinadas a la producción de especies nativas como guayacanes, cedro y búcaro, dirigidas a la recuperación de bosques medio y alto andinos.

Castañeda explicó que ambos viveros entrarán en funcionamiento en febrero de 2026 y que su construcción tuvo una inversión de $225 millones. Agregó que el proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades ambientales y del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que también produce frailejones y aporta asesoría técnica en la recolección de semillas, un proceso complejo debido al lento crecimiento de esta especie.

El secretario resaltó que estas acciones buscan revertir la tendencia de deforestación que reflejan las imágenes satelitales del polígono nacional, donde Santander aún aparece con amplias zonas degradadas. “Queremos que el departamento vuelva a verse verde. Esto toma tiempo, unos tres años para que los árboles crezcan y sean visibles desde el satélite”, señaló.



Además del desarrollo de los viveros, la Secretaría de Ambiente adelanta una campaña de embellecimiento y reforestación en los municipios del departamento, que ya ha permitido sembrar 16.000 árboles en 16 localidades, entre ellas Lebrija, Suratá y Barrancabermeja. La meta es intervenir parques principales y puntos críticos para mejorar el entorno urbano y natural.

Castañeda hizo un llamado a la ciudadanía, empresas y academia para sumarse a estos esfuerzos: “Reforestar cuesta dinero, mucho dinero. El departamento hace lo que puede, pero necesitamos del concurso de todos para recuperar nuestros ecosistemas”.