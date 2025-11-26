En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tren de Cercanías: Gobernación del Valle comenzó diálogos con Europa y China para cofinanciación

Tren de Cercanías: Gobernación del Valle comenzó diálogos con Europa y China para cofinanciación

La gobernadora del Valle aseguró que ya presentaron el proyecto de tren de cercanías para la cofinanciación que hace falta. Afirma que han más de $3,5 billones listos para arrancar el proyecto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad