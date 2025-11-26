Tren de Cercanías: Gobernación del Valle comenzó diálogos con Europa y China para cofinanciación

En medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que ya comenzaron los diálogos y la presentación del proyecto del Tren de Cercanías para la cofinanciación del valor restante, recordando que es un proyecto que está avaluado en más de 13 billones de pesos y que contará con 13 estaciones para conectar las ciudades y municipios del Valle del Cauca. Según lo comunicado, hay interese desde sectores europeos y chinos para hacer parte, puesto que no solo será contratada la infraestructura, sino que el inversionista que esté a cargo entrará en la operación del tren.

“Estuvimos con la Unión Europea, estuvimos con Corea, con Estados Unidos, estuvimos con el Banco Mundial, con el IFC, sí, estamos trabajando con ellos y con la FDN, por supuesto, que es la que ha venido estructurando el proyecto, para que, de esa manera, nos puedan apoyar en conseguir esa cofinanciación con inversión privada. Reunido con ellos, para poder lograr iniciar en la búsqueda de ese inversionista o de esos inversionistas que estén interesados para poder lograr empezar el proyecto”, detalló la gobernadora.

Por otro lado, aseguró que es un proyecto necesario para mejorar el tiempo y calidad de vida de quienes necesitan transportarse a la capital del Valle o a municipios cercanos. Por otro lado, la gobernadora no hizo énfasis en preferencias de inversionistas, pues asegura que es una licitación abierta para lograr la configuración del proyecto.

Entre tanto, en medio de las declaraciones, hizo, nuevamente, un llamado al Gobierno nacional por los reiterados ataques a la infraestructura, carreteras y entidades del departamento. Asegura que el Gobierno nacional, específicamente Presidencia y Ministerio de Defensa, han hecho de oídos sordos.



“Lo que pasa es que ha habido un poquito de oídos sordos. Entonces, pues es muy difícil, pero se lo hemos recalcado desde el inicio. Incluso hace poco, con todo lo que ha pasado en el Cauca, precisamente le hemos dicho que hay un fortalecimiento de las disidencias, y, precisamente, le dijimos al presidente que articulara, porque es que el Gobierno nacional no articula, el Gobierno nacional no habla con las regiones. Y como no habla con las regiones, pues a nosotros nos queda muy difícil muchas veces”, concluyó Dilian Francisca Toro.