Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
Taxista ebrio
UE-CELAC

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Han llamado como nueve inversionistas interesados en el Tren de Cercanías": gob. del Valle

"Han llamado como nueve inversionistas interesados en el Tren de Cercanías": gob. del Valle

Dilian Francisca Toro afirmó en Blu Radio que el presidente Petro no ha cumplido con el Valle del Cauca en infraestructura crucial, como lo es el Tren de Cercanías.

