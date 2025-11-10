"Han llamado como nueve inversionistas interesados en el Tren de Cercanías": gob. del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, criticó duramente al presidente Gustavo Petro por la falta de cumplimiento en proyectos esenciales para el departamento, calificando la situación como "mezquindad".

Toro afirmó en Blu Radio que el presidente Petro no ha cumplido con el Valle del Cauca en infraestructura crucial. Entre los proyectos que supuestamente han sido desatendidos se encuentran el Tren de Cercanías Y el acueducto de Buenaventura.

"Yo creo que la palabra perfecta es esa mezquindad, porque al Valle del Cauca no le ha cumplido el presidente Petro ni con el Tren de Cercanías ni con el acueducto de Buenaventura, que es tan importante para los bonaverenses, para el desarrollo social y económico del y ambiental también del municipio de Buenaventura", indicó la mandataria.

Sobre el Tren del Pacífico, Toro señaló que no cuenta con presupuesto dado que, aunque existe prefactibilidad, carece de estudios técnicos necesarios para la asignación de fondos.



Tren de Cercanías

El punto central de la disputa es el Tren de Cercanías. El presidente Petro había sugerido que la falta de financiación era responsabilidad de la bancada de congresistas del Valle del Cauca por haber hundido la ley de financiamiento.



La gobernadora Toro refutó esta afirmación, señalando que la ley de financiamiento busca equilibrar el presupuesto del próximo año. Por el contrario, la financiación del 70% del Tren de Cercanías se basa en vigencias futuras a partir del año 2028, lo que implica que los recursos se desembolsarán bajo la administración de otro presidente, gobernador y alcalde.A pesar de la negativa nacional, el gobierno departamental ha decidido avanzar.

"Si él no se quiso montar en el tren, nosotros vamos a seguir adelante," declaró Toro.



El Valle busca la vía privada y legal

Para asegurar el proyecto, que representa un propósito del departamento y no solo de los líderes locales, se ha programado una reunión clave entre el sector público, el sector privado y el Banco Mundial para buscar inversionistas.

Asimismo, la gobernadora aseguró que ya han contactado a nueve inversionistas interesados, e incluso el presidente de Mercosur ha manifestado su interés.

"Le puedo decir que ya han llamado como nueve inversionistas para el tema. Hoy nada más también me llamaron de Mercosur, que el presidente de Mercosur quería hablar conmigo", indicó la mandataria.

Para garantizar la transparencia, se está trabajando con la FDN (quien estructura el proyecto), el Banco Mundial, y la Unión Europea para el seguimiento del proceso.

Es importante destacar que el proyecto se mantendrá con sus características originales, incluyendo los beneficios esperados. Además, se conoció que el departamento cuenta actualmente con 3.5 billones de pesos para la financiación del Tren de Cercanías.



Caracteristicas del tren

• Será un tren eléctrico, beneficiando al medio ambiente.• Mejorará la calidad de vida, disminuyendo el tiempo de viaje entre Jamundí y Cali en 45 minutos.• Servirá como la primera línea del metro de Cali, con 21 estaciones en la ciudad y articulación con el sistema MIO.

• Generará 14.500 empleos.Adicionalmente, la gobernación estudia acciones legales, basándose en que la Ley de Metros obliga a la nación a cofinanciar un proyecto cuando una región posee los recursos y los estudios técnicos necesarios.Centralismo Político y Desconexión con el Electorado.

La gobernadora Toro calificó la decisión presidencial como "muy centralista", especialmente al compararla con la aprobación que sí recibió la semana pasada el Tren de Cipaquirá por parte del COMPES, proyecto al que la nación aportará el 70% (12 billones de pesos).

Toro enfatizó la desproporción en la relación fiscal: el Valle del Cauca aporta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero solo recibe de vuelta el 3%.

La crítica adquiere un matiz político significativo al considerar el apoyo que recibió el mandatario en la región: el presidente Petro obtuvo el 64% de los votos en segunda vuelta en el Valle del Cauca, sumando 1.310.000 sufragios.L

a gobernadora sugirió que la negación de estos proyectos podría afectar la intención de voto de muchos vallecaucanos en las próximas elecciones, instando a que el tema se tome como una cuestión de "dignidad vallecaucana"