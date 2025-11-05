En vivo
Juez no admite pruebas de aportes a campaña presidencial de Gustavo Petro en juicio a Nicolás Petro

Consideró que los certificados del Consejo Nacional Electoral y otros expedidos por la Casa de Nariño en los que niegan la celebración de contratos y entrega de hojas de vida con fines burocráticos, son impertinentes para este proceso.

nicolas petro audiencia.png
Nicolás Petro en audiencia preparatoria del juicio en su contra.
BLU Radio.
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 5 de nov, 2025
Editado por: Diana Ospino

