Juez no admite pruebas de aportes a campaña presidencial de Gustavo Petro en juicio a Nicolás Petro

El juez Hugo Carbonó dejó por fuera del juicio que se iniciará en contra de Nicolás Petro Burgo, los certificados expedidos por el Consejo Nacional Electoral, en los que se indica que el hijo mayor del presidente no realizó aportes a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro. De igual forma pidió dejar por fuera del proceso otras certificaciones de la Casa de Nariño que niegan reuniones, contratos y vínculos burocráticos, así como entrega de hojas de vida a nombre de Petro Burgos.

Dice el juez que estos elementos que pretendía llevar al juicio el abogado Alejandro Carranza para defender a Nicolás, son impertinentes, pues la Fiscalía no está investigando aportes a una campaña política, por lo que resulta completamente desacertado abrir un debate político en este proceso.

“Este no es proceso de carácter político, pues ni el escrito de acusación ni su verbalización que constituye un acto complejo de imputación contemplan como objeto de prueba la campaña política del actual presidente de la República. Los delitos imputados no guardan relación alguna con dicha actividad. Por estas razones igualmente se consideran para el juzgado impertinentes, inconducentes”, argumentó el juez.

En este mismo sentido tampoco admitió los informes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro y documentos aportados por el Pacto Histórico al no justificarse su utilización bajo el argumento de un supuesto sesgo político de la Fiscalía.



“En rigor tampoco se justifica su admisión bajo el argumento de una supuesta teoría alterna del sesgo político. Pues no se acreditan circunstancias que permitan inferir la existencia de una persecución o motivación política en la actuación de la Fiscalía. Es decir, ¿qué tendría que ver una sustentación de opinión pericial frente al patrimonio del procesado sobre campañas presidenciales?”, cuestionó el juez.

Juez admite videos de la defensa

Por otra parte, aceptó la inclusión del video de Laura Ojeda en el que se refirió al principio de oportunidad de Day Vásquez. Dice el juez que la defensa del exdiputado del Atlántico podrá utilizarlo para refrescar la memoria e impugnar la credibilidad de la testigo.

Otro de los videos aceptados fue el de la audiencia de imputación de cargos contra los investigadores Víctor Forero y Juan Camilo López, quienes lideraron la investigación en el proceso de Nicolás Petro, pero que luego fueron capturados por presuntamente beneficiar a ‘Pacho Malo’ en otro proceso.