Día clave en proceso contra Nicolás Petro: juez decidirá qué pruebas aceptará para el juicio

Desde las 9:00 de la mañana de este martes será retomada en el centro de servicios judiciales de Barranquilla, la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esta diligencia, el juez Hugo Carbonó, encargado del Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Barranquilla, definirá cuáles de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa que serán aceptadas dentro del juicio.

Esto será clave, teniendo en cuenta que, entre otras, se definirá el futuro de pruebas como chats, videos y testimonios que serían relevantes para demostrar si efectivamente hubo irregularidad en la recepción de más de mil millones entre 2020 y 2022 por parte del hijo del presidente o si se trató de unos préstamos realizados por él a polémicos contratistas como Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca, tal y como su defensa insiste en establecer.

La decisión será determinante para la siguiente fase judicial, en la que se fijará el cronograma de juicio oral. Es importante tener en cuenta que la Fiscalía sostiene que hay evidencias de movimientos bancarios y transferencias sin justificación que habrían aumentado el patrimonio del exdiputado del Atlántico de manera irregular.

Con la definición sobre las pruebas para tener en cuenta en el proceso, se dará inicio al juicio en el que serán escuchados los testimonios admitidos por ambas partes.



De acuerdo con información entregada a Blu Radio, Nicolás Petro no estará presencial en la audiencia, sino que la atenderá de manera virtual, debido a los problemas de seguridad que enfrenta, lo que lo llevó a trasladar su residencia de Barranquilla a Bogotá.