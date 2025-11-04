En vivo
A Nicolás Petro no le venden tiquetes aéreos: abogado confirma efectos de la lista Clinton

El hijo del presidente fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

privilegios (2).png
Nicolás Petro durante la audiencia desarrollada este martes 4 de noviembre.
Foto: pantallazo de audiencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

