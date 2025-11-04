A Nicolás Petro no le venden tiquetes aéreos: abogado confirma efectos de la lista Clinton

Nicolás Petro no pudo comprar tiquetes para viajar desde Bogotá hasta Barranquilla, con el fin de presentarse presencialmente a la audiencia preparatoria de juicio que este martes 4 de noviembre se desarrolló en la capital del Atlántico.

La razón está directamente relacionado con su ingreso el pasado 24 de octubre a la llamada lista Clinton, lo que corresponde a un registro realizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico o con organizaciones criminales.

De acuerdo con lo que expuso su abogado Alejandro Carranza, no fue posible la adquisición del tiquete a su nombre, pues al estar en esta lista, tiene restringida la compra de tiquetes para viajar incluso en aerolíneas nacionales.

"Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede hacer negocios por él. Es una regla. Es algo que estamos sorteando. Este tema del listado es novedoso para Nicolás, para defensa y para todos. Si lo hubiéramos sabido hace meses, hubiésemos aplicado otra alternativa. No se puede decir que hagamos negocios por Nicolás", dijo el abogado Alejandro Carranza.



Al respecto, el juez segundo de conocimiento Hugo Carbonó mostró su preocupación, siendo que en pocas semanas iniciará el juicio oral contra el hijo del presidente.

"El juzgado está inquieto con eso si es que no le venden tiquetes", manifestó, pues este juicio se adelanta de manera presencial.

Inclusión de pruebas

La Fiscalía presentó dos pruebas, de las cuales conoció después de su intervención, una de ellas es el pliego de cargos proferido por la Procuraduría en contra de Nicolás Petro y del cual tuvo conocimiento apenas el 29 de septiembre de 2025. La otra es una entrevista que concedió Nicolás Petro a la revista Cambio, cuyo artículo fue publicado el 5 de octubre.

Publicidad

Aunque el juez no entregó de inmediato una respuesta al respecto, se mostró molesto por la presentación del material por parte de la Fiscalía y la defensa e indicó que no fue fácil ordenar el material. "Fue un triple trabajo que se tuvo que hacer, ordenar a ustedes el trabajo (Fiscalía y defensa). Durante la revisión de las pruebas de Fiscalía, el despacho evidenció mucho desorden, tanto que género confusión en el juzgado", explicó.

