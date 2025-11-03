ONU confirma 42 atentados en el Cauca y Valle del Cauca en lo corrido del 2025

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia confirmó que, con base a un análisis del Derecho Internacional Humanitario, durante lo corrido del 2025 se han registrado 42 ataques indiscriminados en 12 municipios del Cauca y cuatro del Valle del Cauca. También comunicaron que estos ataques han dejado un saldo de 27 muertos, de los cuales 12 han sido civiles (de los cuales dos fueron líderes sociales).

La Oficina también se pronunció sobre el más reciente atentado registrado en el municipio de Suárez que dejó dos personas muertas y tres heridas. También, dijeron que esto genera pánico en la población y graves daños a los bienes civiles.

Desde la ONU, le piden a los grupos ilegales no estatales que respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario: “Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”, complementaron.

Tomado de redes sociales.

Por último, hicieron un llamado al Estado colombiano a fortalecer la seguridad, desmantelamiento y también las medidas de protección y prevención para garantizar los derechos humanos.



“Sobre todo en aquellos lugares donde hay presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, concluyeron.