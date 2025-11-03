Procurador Gregorio Eljach rechaza atentado Suárez y exige celeridad en investigaciones

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este lunes festivo en el municipio de Suárez, Cauca, que dejó al menos dos personas muertas y cuatro heridas.

A través de la cuenta oficial de la entidad en X, el jefe del Ministerio Público pidió celeridad en las investigaciones para identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales del ataque. Asimismo, expresó su solidaridad con las víctimas y calificó el hecho como “repudiable”, haciendo un llamado urgente a garantizar la protección de la población civil.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también rechazó el atentado contra la estación de Policía en Suárez, asegurando que la violencia no puede seguir siendo utilizada como una herramienta de intimidación ni de poder. Guzmán insistió en la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en la región y brindar mayores garantías de seguridad a los habitantes del departamento.

Tomado de redes sociales.

“El Cauca merece vivir en paz, con esperanza y libre de miedo”, afirmó el mandatario, al reiterar su compromiso con la defensa de la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.

El ataque se registró hacia las primeras horas del lunes 3 de noviembre, cuando un carro bomba fue detonado en el barrio Villa Flor, muy cerca a la estación de Policía del municipio, tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas, siendo trasladadas a centros asistenciales. Las autoridades locales adelantan un consejo de seguridad en el norte del departamento para evaluar la situación y definir nuevas medidas que permitan prevenir más ataques contra la fuerza pública y proteger a la comunidad.