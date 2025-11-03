En vivo
Dos muertos y cuatro heridos dejó la explosión de carro bomba en Suárez, Cauca

Las autoridades locales adelantan un consejo de seguridad en el norte del departamento, en el que se buscará implementar acciones para evitar más ataques contra la fuerza pública.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

Se van conociendo más detalles del atentando contra la fuerza pública ocurrido en la madrugada de este lunes festivo en el norte del departamento del Cauca, con la explosión de un carro bomba muy cerca a la estación de policía del municipio de Suárez.

El último reporte que entregan las autoridades es que el ataque sí dejó víctimas, la mayoría de ellas civiles, debido a que el vehículo no alcanzó a llegar a la estación. Son en total dos personas muertas y cuatro más heridas, las que fueron trasladadas al hospital.

Las autoridades locales adelantan un consejo de seguridad en el norte del departamento, en el que se buscará implementar acciones para evitar más ataques contra la fuerza pública.

Mientras tanto, la comunidad se encuentra en la zona ayudando a recolectar los escombros que dejó la explosión y los daños a diferentes casas y negocios afectados por la explosión.

