Carro bomba explotó cerca a la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca

La madrugada de este lunes festivo estuvo marcada por el terror en el municipio de Suárez, Cauca, luego de que un carro bomba explotara en el barrio Villa Flor, a pocos metros de la estación de Policía. El estruendo despertó a los habitantes, quienes, entre la confusión y el miedo, se refugiaron en sus casas mientras se registraba una segunda detonación.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que el ataque solo dejó daños materiales y que ningún uniformado resultó herido. Sin embargo, el pánico se apoderó de la comunidad, que teme una nueva escalada de violencia en esta zona del norte del Cauca, territorio que ha sido escenario constante de ataques contra la fuerza pública.

Tropas del Ejército y unidades antiexplosivos llegaron al lugar para acordonar el área y verificar la magnitud de los daños, mientras se realizan las primeras pesquisas que permitan establecer responsabilidades.

Este atentado ocurre apenas una semana después de otro ataque en la misma población, donde fueron lanzados explosivos desde drones contra la Policía. En esa ocasión tampoco se registraron víctimas, pero sí afectaciones a las instalaciones.



Aunque hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido el hecho, las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, que mantienen presencia activa en el norte del Cauca y han ejecutado acciones similares contra la fuerza pública en municipios vecinos.

Suárez, tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez, vuelve a ser golpeada por la violencia, mientras las autoridades intentan contener la ofensiva de los grupos ilegales en esta región estratégica del suroccidente colombiano.

