Obras del kilómetro 18 de la vía al Llano están paradas; lluvias podrían generar nuevos cierres

La parálisis de las obras en el kilómetro 18 de la vía al Llano, donde un derrumbe de enormes proporciones mantuvo cerrado este tramo por varios meses, despertó la preocupación de la veeduría por la vía al Llano.

Según explican en un comunicado, durante el mes de enero no se aprovechó la temporada seca para realizar las obras de estabilización.

“No se han desarrollado acciones en la instalación del tablestacado anunciado para la estabilidad de los taludes generados, ni se han iniciado los diseños programados”, señala el documento.

La veeduría también advierte que la temporada de lluvias que se aproxima podría afectar gravemente la vía, provocando un nuevo deslizamiento de tierra y obligando a cerrar nuevamente el corredor vial.