Prohibición de redes sociales: 3 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 3 de febrero:



España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, generando debate en el mundo y el papel de los padres en la crianza de sus hijos.

Android planea incursionar en los computadores y así competir con Microsoft en el área de sistemas operativos.

Ximena Gómez, líder del Área Terapéutica de cáncer de mama y Diagnóstico de AstraZeneca, habló sobre cómo se está acelerando el proceso de diagnóstico de este cáncer.