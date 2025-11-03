MinDefensa ofrece 200 millones de recompensa por responsables de carro bomba en Suárez, Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el atentado terrorista ocurrido en el municipio de Suárez, Cauca, a pocos metros de la estación de Policía, durante la madrugada de este lunes festivo y que dejó dos muertos y cuatro heridos.

En su publicación, el ministro confirmó que uno de los heridos es un policía y que los responsables de este ataque son las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. En ese mismo trino, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para esclarecer este caso y prevenir otros hechos similares.

"Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía", indicó el ministro Sánchez en su trino.

Por su parte, el alcalde de Suárez, César Cerón, hizo un llamado al Gobierno nacional para atender de primera mano la crítica situación de orden público que cada semana están viviendo.



"Hacemos un llamado a los gobiernos nacional y departamental para que nos acompañen, porque como municipio ya no tenemos cómo dar respuesta a tantas necesidades. A los actores armados, déjennos vivir tranquilos, no queremos vivir más esto, no es justo que los suareños cada día de por medio o cada fin de semana tengamos ataques, que solo afectan a la comunidad civil. No nos dejen solos, es una situación que yo ya no sé qué más podemos hacer", indicó el alcalde.

De los heridos, el policía fue trasladado inmediatamente a la clínica Valle del Lili en el sur de Cali, mientras que los civiles siguen siendo atendidos en el hospital local de Suárez. Entre estos civiles heridos ha una pequeña niña de 6 años, quien sufrió lesiones por esquirlas.