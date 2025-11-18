En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / El Tren de Cercanías avanza: Gobernación del Valle y gremios exploran alternativas de financiación

El Tren de Cercanías avanza: Gobernación del Valle y gremios exploran alternativas de financiación

El Valle del Cauca mantiene listo el cronograma para iniciar la construcción del tramo Cali–Jamundí, que promete generar 14.500 empleos directos e indirectos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad