El Tren de Cercanías avanza: Gobernación del Valle y gremios exploran alternativas de financiación

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió unir esfuerzos para garantizar la financiación del Tren de Cercanías, luego de que el Gobierno nacional decidiera no firmar el convenio de cofinanciación ni otorgar el aval técnico definitivo.

Durante una reunión con autoridades municipales y representantes del sector gremial, la mandataria advirtió que el proyecto no puede detenerse y que se deben buscar alternativas para asegurar los recursos del primer tramo entre Cali y Jamundí.

Toro anunció que, a finales de noviembre, se adelantará en Bogotá una agenda clave para destrabar el proceso.

“El Tren de Cercanías va. Tendrá 11 paradas que se articularán con el MIO. Soñando hacia el futuro, esta puede ser la primera fase del metro de Cali”, afirmó.



La gobernadora explicó que la Financiera de Desarrollo Nacional analiza cómo estructurar el proyecto por tramos y evaluar la posibilidad de una Alianza Público-Privada (APP), con el acompañamiento del Banco Mundial, el BID, la banca multilateral y la Unión Europea.

“La primera opción es obviamente que el Gobierno nacional adhiera al convenio de cofinanciación regional (firmado el 7 de noviembre entre Cali, Jamundí y la Gobernación), pero también está la opción de la APP, y también la cooperación internacional”, expresó María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico.

Le puede interesar: Alcalde Eder tras no lograr cofinanciación del Tren de Cercanías: “El presidente Petro no lo negó”

Publicidad

Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial del Valle del Cauca, aseguró que los gremios respaldan plenamente la iniciativa. “Este no es un proyecto de los gremios ni de los gobernantes. Es un proyecto de la gente y aquí estaremos impulsándolo”, dijo.

El Valle del Cauca mantiene listo el cronograma para iniciar la construcción del tramo Cali–Jamundí, que promete generar 14.500 empleos directos e indirectos, reducir tiempos de desplazamiento y ofrecer un sistema de transporte sostenible. Esta fase será la antesala de la expansión del tren hacia Yumbo y Palmira.

