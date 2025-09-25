MIO permitirá pagar pasajes con tarjetas débito y crédito desde la próxima semana

Para facilitar la movilidad de los usuarios que diariamente utilizan el sistema masivo de transporte en la capital del Valle del Cauca, se habilitará el pago de pasajes con tarjetas débito y crédito de las franquicias Visa y Mastercard. Esta medida busca mejorar el acceso a las diferentes rutas del MIO.

Álvaro Rengifo, gerente de Metrocali, aseguró que se están ultimando los detalles para que la opción quede totalmente operativa la próxima semana: "Los usuarios podrán ingresar al sistema sin necesidad de recargar la tarjeta. Estamos desplegando el sistema en todos los validadores: ya están instalados en las estaciones y terminaremos de implementarlo este fin de semana. Desde la próxima semana, viajar con tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard será igual que hacerlo con la tarjeta del MIO", explicó.

Agregó que este nuevo sistema permitirá realizar transbordos entre rutas y contará con tecnología de punta, con más de mil validadores instalados en estaciones y buses del MIO.

"Estos validadores cumplen con todos los estándares y tienen un costo entre un 10 y un 15 % del precio de un validador cerrado. Fue una implementación bastante económica en comparación con otros sistemas. Reemplazamos todos los validadores en estaciones y buses", precisó el gerente.



La inversión total fue de 5.000 millones de pesos, recursos aportados por Metrocali y la UTR&T, Unión Temporal de Recaudos, empresa encargada de desarrollar e implementar la tecnología.