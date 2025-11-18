Capturan en aeropuerto de Rionegro, Antioquia, a dos pasajeros que llevaban cocaína a Bogotá

Dos pasajeros que viajaban a Bogotá fueron capturados en el aeropuerto José María Córdova con más de cinco kilos de cocaína ocultos en sus maletas de mano. El hallazgo se produjo durante un control a pasajeros, donde las autoridades detectaron una caja de fibra de vidrio.

Los controles de las autoridades en las salas de espera dejaron resultados en las últimas horas. Dos hombres fueron capturados en el aeropuerto José María Córdova luego de que las autoridades encontraran más de cinco kilos de cocaína ocultos en su equipaje de mano. El hallazgo se produjo el 16 de noviembre en la sala de vuelos nacionales, durante controles de rutina a pasajeros que se preparaban para abordar un vuelo con destino a Bogotá.

Según información conocida, el procedimiento lo realizaron uniformados de la estación del aeropuerto mientras adelantaban registros, verificaciones de documentos y solicitud de antecedentes. En medio de estas revisiones, llamaron la atención dos viajeros provenientes de Bucaramanga. Al inspeccionar sus maletas de mano, los policías encontraron una caja negra de fibra de vidrio que contenía cinco paquetes de distintos tamaños.

“Logrando la captura del primero. Johan Ricardo Jaimes Borquez de 39 años de edad que al realizarse una inspección a su equipaje de mano se encuentra en su interior una contenedor fibra de vidrio color negro. Hay una segunda persona que recibe el nombre de Felipe Andrés Sierra al cual en el procedimiento también le encuentran en su maleta de mano al interior también un contenedor de fibra de vidrio color negro", señaló el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.



Cada paquete estaba envuelto en varias capas de material: papel carbón negro, papel aluminio, vinipel y papel dorado. En su interior, los uniformados hallaron una sustancia blanca en polvo, con olor y apariencia similar a la cocaína. El peso total alcanzó los 2.715 gramos en cada una de las maletas, superando los cinco kilos entre ambos equipajes.

Tras el hallazgo, los dos hombres fueron capturados en flagrancia y trasladados a disposición de la Fiscalía 124 Local URI de Rionegro, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

Las autoridades indicaron que el caso se presentó durante los controles habituales que se realizan en el aeropuerto, especialmente en la zona de abordaje de vuelos nacionales, con el fin de detectar el transporte de sustancias ilegales y otros delitos asociados al movimiento de pasajeros.