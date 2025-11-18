En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en aeropuerto de Rionegro, Antioquia, a dos pasajeros que llevaban cocaína a Bogotá

Capturan en aeropuerto de Rionegro, Antioquia, a dos pasajeros que llevaban cocaína a Bogotá

El hallazgo de los más de cinco kilos de cocaína ocultos en sus maletas de mano se produjo durante un control a pasajeros, las autoridades detectaron una caja de fibra de vidrio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad