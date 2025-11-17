Cuatro mineros murieron al parecer por inhalación de gases en mina informal en Antioquia

Una nueva tragedia relacionada con labores de minería enluta al nordeste antioqueño. Cuatro mineros informales fallecieron en las últimas horas en la mina Las Delicias, ubicada en inmediaciones de la zona urbana de Segovia, luego de quedar atrapados al parecer por gases acumulados al interior de un túnel que, según versiones iniciales, conecta con socavones de Aris Mining.

De acuerdo con Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera Segovia–Remedios, la situación se habría originado por una implosión interna realizada la noche anterior, lo que, al parecer, generó la presencia de gases dentro del socavón.

“Hoy los jóvenes ingresaron por superficie, pero al interior del túnel había unos gases (…) Producto de los químicos y explosivos que usaron para hacer la voladura”, explicó Marín. Los primeros tres mineros entraron en la mañana y quedaron atrapados. Un cuarto hombre ingresó para intentar rescatarlos, pero presuntamente también inhaló los gases y falleció.

Cortesía

El rescate se extendió durante varias horas. “Se ingresan como a las siete de la mañana y como a las cuatro de la tarde se terminó de sacar el último”, relató el líder minero.



Aún no se conocen los nombres de las víctimas. La mina Las Delicias, de la que se extrae oro, está ubicada cerca del barrio del mismo nombre, en límites con el casco urbano de Segovia.

Vale la pena mencionar que en septiembre, ese mismo municipio fue epicentro de un rescate de 23 mineros en la mina La Reliquia, aunque para ese caso se trató de una que ya estaba formalizada.