En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cuatro mineros murieron al parecer por inhalación de gases en mina informal en Antioquia

Cuatro mineros murieron al parecer por inhalación de gases en mina informal en Antioquia

Las víctimas ingresaron al socavón en la mañana y, según versiones iniciales, quedaron atrapadas por gases generados tras una implosión realizada la noche anterior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad