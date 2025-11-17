Gobernador de Antioquia pidió a la SAE permiso para derribar bienes de El Mesa en el Oriente

Recientemente. la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Antioquia logró golpear las finanzas del grupo delincuencial El Mesa con la ocupación de cinco inmuebles ubicados en El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, y que eran usados por los delincuentes para cometer diferentes acciones delictivas en el Oriente antioqueño.

Las autoridades departamentales destacaron que los bienes estaban avaluados en 3.500 millones de pesos y desde allí operaban alias 'Mateo', jefe de sicarios de El Mesa, y que en estos lugares se habrían planificado homicidios selectivos en municipios como Rionegro, La Unión o Marinilla.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que ojalá la SAE pudiera darle permiso a la Gobernación para derribar las estructuras que servían como acopio para el tráfico de estupefacientes en el Oriente antioqueño.

"Nos gustará mucho que la SAE le permita a la gobernación de Antioquia derribar esos bienes inmuebles, como en el pasado lo hicimos en Vionegro. Esa medida administrativa suele ser muy disuasiva a la hora de combatir el crimen, el delito", aseguró.



A la espera de una respuesta oficial por parte de la Sociedad de Activos Especiales, hay que recordar que desde la Gobernación de Antioquia se ha realizado una estrategia en la que ha derribado más de 30 inmuebles durante el 2025, lugares que eran usados para diferentes acciones delictivas como la venta de estupefacientes.

Los 33 focos de inseguridad, como los han llamado las autoridades, han sido demolidos en municipios como Amagá, Sonsón, Copacabana, Yarumal, Amalfi y Cocorná, y se espera que los operativos continúen con los cinco inmuebles ubicados en el Oriente antioqueño.

