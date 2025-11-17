En vivo
Gobernador de Antioquia pidió a la SAE permiso para derribar bienes de El Mesa en el Oriente

Los inmuebles, avaluados en 3.500 millones de pesos, eran usados para venta de estupefacientes y para que los delincuentes realizaran reuniones en el Oriente del departamento.

Bienes incautados de El Mesa en los municipios de El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, Oriente de Antioquia.
Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

