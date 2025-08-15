Capturan en Bello a alias 'Gordo Sierra', de ‘El Mesa’: se enfrentó al Tren de Aragua en Bogotá

En una operación realizada en el barrio La Navarra de Bello, Antioquia, las autoridades capturaron a alias Gordo Sierra, presunto coordinador del grupo delincuencial organizado ‘El Mesa’. El hombre, de 25 años, es señalado de liderar actividades de sicariato, secuestros, extorsiones y venta de estupefacientes en distintas zonas del país. Según la investigación, también habría adoptado el alias de Dicaprio tras asumir el control de las operaciones criminales en el barrio Niquía.

Sobre el prontuario del detenido y su relación en las confrontaciones con el Tren de Aragua refirió el coronel Gustavo Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: "Un secuestro de un ciudadano de 42 años ocurrido el 11 de octubre de 2023, que fue retenido durante cuatro días con el fin de obligarlo a administrar un punto de expendio de superficie. Las evidencias recolectadas también permitieron establecer su rol como actor clave en las confrontaciones armadas entre el grupo El Mesa y el grupo delincuencial organizado Tren de Aragua en los municipios de Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá", aseguró.

Las autoridades señalan que la estructura criminal de la que hacía parte estaría detrás de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y otras acciones violentas contra personas que se negaban a cumplir sus exigencias. Estas actividades ilegales se habrían desarrollado principalmente en el departamento de Cundinamarca, aunque Gordo Sierra se habría trasladado a Bello después de evadir un operativo en octubre de 2024, en el que fueron capturados otros seis integrantes de la misma organización en Bogotá, Soacha y Bello.

Tras su captura, alias Gordo Sierra fue puesto a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de concierto para delinquir y secuestro simple.