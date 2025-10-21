Predio que perteneció a los Rodríguez Orejuela confronta a la SAE con supuesto propietario

La disputa por la administración de un predio de los hermanos Rodríguez Orejuela, al que en 2006 le aplicaron extinción de dominio, terminó confrontando a un particular con el director territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, en plena calle del norte de Barranquilla.

Gabriel Morillo Rodríguez, quien asegura ser el “poseedor legítimo y regular” de unas bodegas que adquirió en 2011, interpuso ante la Fiscalía una denuncia por lesiones personales contra el director Avendaño, porque supuestamente fue atacado por el funcionario la tarde del pasado sábado, cuando intentó evitar un supuesto desalojo del predio por parte de la entidad.

De hecho, Morillo asegura que la agresión fue de tal magnitud, que sufrió traumas y lesiones graves en diferentes partes del cuerpo que lo mandaron al hospital.

“El señor Jaime Avendaño Camacho, actuando en su calidad de funcionario de la SAE, se presentó en el inmueble de mi posesión acompañado de un esquema de seguridad conformado por agentes de la Policía Nacional y de la SIJIN”, cuenta la denuncia.



“Sin mediar provocación alguna y aprovechando mi situación de indefensión frente a la presencia de múltiples personas armadas, el denunciado me atacó de manera sorpresiva y violenta, causándome lesiones graves en mi integridad física, específicamente en la región cervical, torácica y lumbosacra, con traumas contusos, cefalea occipital, dolor intenso en el cuello y espalda, y síntomas asociados como náuseas y vértigo”, se lee en el documento.

"Es una calumnia": director territorial de la SAE

El director territorial Jaime Avendaño afirma que esta versión es una calumnia levantada en su contra y, de igual manera, interpuso ante la Fiscalía una denuncia en contra de Morillo Rodríguez.

El funcionario niega rotundamente haber golpeado a este hombre y afirma que ese día, en medio de una discusión por la administración del predio, habría sido Morillo quien increpó al abogado de la SAE.

En diálogo con BLU Radio, Avendaño insistió en que él solo intentó separar a los presentes y evitar una confrontación mayor.

"Los ánimos se caldearon muchísimo, mi abogado es más bajo que yo y el señor se le va encima. Yo lo que hago es meterme en el medio, alejo a mi funcionario y el man comenzó a gritarme en la cara, entonces yo le digo: señor, cálmese, un momento", recordó.

"El señor me coge el pecho, pero yo solamente saco pecho y él se echa para atrás. Él dice que yo lo estoy agrediendo, pero yo le digo: ¿en qué momento te toqué? Yo a ti no te he tocado. Entonces, ahí también empecé a decirle: usted es un mentiroso, un ladrón", contó Avendaño.

Sobre el predio

En cuanto al predio en disputa, el director de la SAE explica que se trata de una gran bodega que quedó en poder del Estado hace 19 años y que luego, en lo que pudo ser un error procesal, la Fiscalía volvió a abrir un proceso de extinción de dominio sobre este inmueble, pero al darse cuenta que ya estaba extinto, levantó esa nueva medida preventiva, pues seguía vigente la decisión de 2006.

Avendaño afirma que Morillo, al parecer, aprovechó el levantamiento de la segunda medida preventiva para apropiarse del predio, pero no tuvo en cuenta la extinción que estaba en firme desde 2006.

La SAE sostiene que Morillo asumió la administración de esta gran bodega y con el tiempo la convirtió en múltiples locales comerciales, de las que hoy obtiene "cerca de 40 millones de pesos mensuales" por canon de arrendamiento.

Así las cosas, el funcionario niega que la entidad tenga intenciones de desalojar los locales comerciales instalados en este predio y afirma que la misión es recuperar la administración de este, de modo que esos recursos no sigan quedando en manos de un particular, sino del Estado.

Avendaño, quien recientemente salió ileso de un atentado a bala en el área metropolitana de Barranquilla, asegura que este episodio es un nuevo ataque en su contra para amenazar y “evitar que siga desarrollando sus funciones como representante de la SAE en el Caribe”.

"Yo sí realmente siento temor por mi vida, dado que este no es un hecho aislado. Nosotros nos estamos enfrentando a narcopolíticos, parapolíticos, mafias asociadas a la desidia que lastimosamente tenían los inmuebles de la SAE, hasta que nosotros comenzamos este proceso de depuración y recuperación", dijo.