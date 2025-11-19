Ganadería libre de deforestación, a un debate de convertirse en ley: así funcionaría

La Comisión V de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de 'Ganadería Sostenible Libre de Deforestación', una iniciativa que busca convertir la trazabilidad del ganado en una herramienta central para frenar la pérdida de bosques y avanzar hacia un sistema más responsable, competitivo y transparente. Solo resta la votación en la Plenaria para que esta propuesta se convierta en ley de la República.

La iniciativa es impulsada por los representantes Julia Miranda y Juan Carlos Losada, y por el senador Marcos Daniel Pineda. Su objetivo es integrar los sistemas agropecuario, ambiental y catastral mediante interoperabilidad, permitiendo que cada animal pueda ser rastreado desde su origen hasta el punto final de la cadena productiva. Con ello, se busca evitar que la ganadería contribuya a la expansión de la frontera agrícola o al deterioro de ecosistemas estratégicos.

Ganadería Foto: referencia, Lexica

El proyecto de ley surge en un contexto crítico. Según el Ideam, la deforestación aumentó un 43 % en el último año, afectando bosques esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático. Frente a este panorama, el articulado aprobado propone un mecanismo capaz de fortalecer la gobernanza territorial, generar alertas tempranas y mejorar la vigilancia sobre la movilización de ganado, especialmente en zonas con altos índices de deforestación. La apuesta es que la trazabilidad sea tan robusta que impida que animales provenientes de áreas deforestadas ingresen a la cadena formal.

El representante Juan Carlos Losada destacó que la clave está en conectar los sistemas de información del Estado para lograr transparencia total. Este enfoque permitiría que consumidores y autoridades sepan con precisión de dónde proviene la carne y bajo qué prácticas productivas fue criada.



La propuesta también impulsa los acuerdos 'Cero Deforestación', que permitirían acreditar a productores y empresas como libres de deforestación. Esta certificación abre la puerta a ventajas competitivas en mercados nacionales e internacionales, donde la sostenibilidad es cada vez más valorada. Para muchas familias rurales, especialmente en regiones donde la ganadería es la principal actividad económica, la transición hacia modelos regenerativos podría significar mayores ingresos y acceso a nuevos nichos comerciales.

Además, el proyecto contempla mecanismos adicionales de control. Plantas de beneficio, subastas ganaderas y centros de transformación deberán implementar esquemas de verificación para garantizar que cada cabeza de ganado tenga un origen claro y verificable. También se crearían zonas de alta vigilancia para reforzar la supervisión en territorios vulnerables. Para sostener todo el sistema de trazabilidad e interoperabilidad, los ministerios de Hacienda, Agricultura y Ambiente tendrán seis meses para definir las fuentes de financiamiento necesarias.

¡Estamos a un paso de lograrlo! Nuestro proyecto de ley de Ganadería Sostenible Libre de Deforestación está a un solo debate de convertirse en ley. Trabajamos para frenar la deforestación y para que 🇨🇴 cumpla sus compromisos ambientales a 2030, impulsando prácticas responsables pic.twitter.com/5KelldWUJO — Julia Miranda Londoño (@JuliaMirandaLo) November 19, 2025

Si el proyecto supera su último debate, Colombia formalizará un modelo de ganadería libre de deforestación que no solo protege los bosques y la biodiversidad, sino que moderniza la producción bovina, construye confianza con los consumidores e impulsa la competitividad del sector.