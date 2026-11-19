Durante un debate de control político sobre la infraestructura vial de Santander, realizado este jueves en Bucaramanga, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció la destinación de 350 mil millones de pesos para garantizar la contratación y culminación de la variante de San Gil, así como las dobles calzadas asociadas a este proyecto.

La funcionaria explicó que los recursos provendrán de fondos propios del Instituto Nacional de Vías (Invías) y no del Presupuesto General de la Nación.

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Según indicó, inicialmente se habían contemplado 100 mil millones de pesos para esta obra dentro del presupuesto nacional, pero esa apropiación no se concretó.

“Son 350 mil millones de pesos para tener de una vez por todas contratada esa variante, que va a contribuir en doble calzada y que va a mejorar, sobre todo, el tráfico que se concentra ahí”, manifestó la ministra durante su intervención.



El proyecto de la variante de San Gil busca mejorar la movilidad en uno de los corredores viales más transitados de Santander, reducir la congestión vehicular que se presenta en este municipio y facilitar el tránsito de viajeros y transportadores que se movilizan entre Bucaramanga, Bogotá y otros destinos del departamento.

Con este anuncio, el Gobierno Nacional plantea asegurar la financiación de una de las obras de infraestructura vial reclamadas durante años en Santander. Sin embargo, queda por conocer el cronograma de contratación y ejecución de los recursos anunciados.