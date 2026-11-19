Los hinchas del Atlético Bucaramanga y del América de Cali tendrán varias condiciones para ingresar al estadio Américo Montanini este viernes 20 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten. Entre las medidas adoptadas por las autoridades se establecieron las edades mínimas de ingreso según la tribuna y restricciones para los elementos que podrán portar los aficionados visitantes.

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol autorizó la apertura de las puertas del escenario deportivo a partir de las 3:30 de la tarde. Para el encuentro estarán habilitadas las tribunas norte alta y baja, occidental alta y baja, oriental, sur alta y sur baja.

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Las tribunas norte alta, norte baja, sur alta y sur baja serán exclusivas para mayores de 18 años. Por su parte, en occidental alta, occidental baja y oriental podrán ingresar niños desde los cinco años.

Otra de las decisiones corresponde a la implementación de fronteras abiertas exclusivamente para las barras del América de Cali, Disturbio Rojo y Barón Rojo, en la tribuna norte baja. Esto significa que los hinchas visitantes podrán ingresar con prendas alusivas a su equipo, pero no tendrán autorización para portar otros elementos.



Las medidas fueron definidas por la Comisión Local de Seguridad durante una reunión en la que se evaluaron las condiciones de seguridad, logística y convivencia para el desarrollo del encuentro deportivo.