Un hecho trágico quedó captado por una cámara de seguridad en Buenos Aires, Argentina. Miguel Lescano, de 48 años, salió a ver el partido de Boca Juniors y a jugar fútbol con sus amigos, pero al volver a casa fue interceptado por ladrones que, al quitarle el celular, terminaron quitándole la vida.

El hombre se encontraba en una parada de buses cuando fue interceptado y atacado a puñaladas para quitarle el celular, pero por este hecho terminó perdiendo la vida en el sitio, además que le quitaron todas sus cosas personales y lo dejaron en medio de la calle a su suerte.

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Ante esto, las autoridades comenzaron una búsqueda que permitió la captura de un hombre de 30 año que seria uno de los responsables, mientras buscan al cómplice para que “caiga todo el peso de la ley sobre ellos”.

🚨JOSÉ C. PAZ: LO MATARON PARA ROBARLE EL CELULAR



❌Rolando Miguel Lescano (48) fue asesinado de una puñalada el domingo a la madrugada cuando regresaba a su casa después de jugar al fútbol con amigos pic.twitter.com/j8DHsYkHFA — Fanático Liberal (@fanaticliberal_) November 18, 2026

“Con el avance de la investigación, efectivos de la Policía Bonaerense identificaron y arrestaron a un hombre de 30 años, señalado como uno de los presuntos autores del crimen. En paralelo, las autoridades trabajan para dar con el paradero del segundo delincuente que fue registrado por las cámaras de vigilancia”, contaron en el medio local TN.



Lo que sorprendió es que muchos familiares no se percataron de su ausencia hasta el mediodía del día después, pues solía salir con sus amigos y no aparecer luego de eso, por lo que pensaron que era otra salida como esas.

‘Lo que queremos es que estas personas caigan, que no sigan haciendo esto”, expresó. También habló Sandra, la expareja de la víctima, y lo describió como un hombre “bueno, siempre dispuesto a ayudar y querido’”, añadieron.

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Por ahora el caso sigue en manos de las autoridades para dar pronto con los responsables de este homicidio.