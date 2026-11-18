El Gobierno de Corea del Sur busca frenar el uso de inteligencia artificial y dispositivos tecnológicos para alterar los resultados del examen nacional de ingreso a la universidad. Como parte de esta estrategia, el presidente Lee Jae-myung propuso entregar recompensas de al menos 100 millones de wones, equivalentes a poco más de $75.100 dólares, por cada denuncia que permita confirmar una irregularidad de este tipo.

La iniciativa está dirigida a detectar prácticas que comprometan la transparencia de la Prueba de Aptitud Académica Universitaria (CSAT), conocida popularmente como Suneung, cuya próxima aplicación está programada para este 19 de noviembre.

Publicidad

El anuncio se produjo durante una reunión extraordinaria convocada para revisar las condiciones de seguridad y los preparativos del proceso de evaluación. En ese encuentro, el mandatario planteó la necesidad de establecer controles estrictos frente a las nuevas posibilidades de obtener respuestas mediante herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial.

Lee sostuvo que las irregularidades durante una evaluación de esta importancia afectan la confianza de la sociedad en los mecanismos de selección académica. Por esa razón, solicitó adoptar una política de tolerancia cero y reforzar las medidas destinadas a identificar a quienes intenten obtener ventajas mediante recursos tecnológicos no autorizados.



Recompensas para denunciar irregularidades

Uno de los puntos centrales de la propuesta presidencial es el incentivo económico para quienes proporcionen información sobre posibles casos. El pago estaría condicionado a que las autoridades verifiquen los hechos y determinen que efectivamente se produjo una infracción relacionada con el empleo de dispositivos avanzados.

Publicidad

De esta manera, la recompensa no se entregaría únicamente por presentar una denuncia, sino que dependería de la confirmación de cada situación reportada.

La medida pretende incorporar la colaboración ciudadana a los mecanismos de vigilancia que acompañarán la realización de la prueba. El objetivo es identificar procedimientos que podrían pasar inadvertidos durante los controles habituales en los centros de evaluación.