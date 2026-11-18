Una doble pérdida familiar ha generado conmoción luego de que se confirmara la muerte de dos mujeres de una misma familia, quienes fallecieron con apenas unas horas de diferencia durante el domingo 15 de noviembre.

Las mujeres eran Lady Jennifer Morrow y su hija, Rachel Burrows, esposa e hija de Maurice Morrow, conocido como Lord Morrow, una figura destacada de la política de Irlanda del Norte y actual presidente del Partido Unionista Democrático (DUP).

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La noticia fue confirmada por Gavin Robinson, líder de esa colectividad política, quien manifestó públicamente su solidaridad con el dirigente y sus familiares ante la difícil situación que atraviesan. Según explicó, ambas mujeres habían enfrentado una larga lucha antes de sus fallecimientos, periodo durante el cual Maurice Morrow permaneció a su lado.

De acuerdo con información difundida por medios británicos, Rachel Burrows murió tranquilamente y acompañada por sus seres queridos. Horas después, se confirmó también el fallecimiento de su madre, Lady Jennifer Morrow, una noticia que aumentó el impacto de la tragedia entre sus allegados y miembros del partido.



En un comunicado, Robinson describió la situación como una pérdida devastadora para la organización política y reconoció el dolor que representa para Lord Morrow haber perdido a dos de las personas más importantes de su vida en un periodo tan corto.

This morning I expressed condolences on behalf of myself and TUV to the Morrow family following news of the tragic deaths of Lord Morrow’s wife and daughter at the weekend pic.twitter.com/qveDDffc0k — Jim Allister (@JimAllister) November 16, 2026

"Las palabras no pueden expresar adecuadamente el dolor y la tristeza que sentimos en todo nuestro partido ante la devastadora noticia de que nuestro presidente del partido, Lord Morrow, perdió ayer a su querida hija Rachel y a su amada esposa Jennifer con apenas unas horas de diferencia", expresó el dirigente.

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El líder del DUP también destacó el acompañamiento que Maurice Morrow brindó a su esposa e hija durante el difícil proceso que atravesaron.

¿Quiénes eran Lady Jennifer Morrow y Rachel Burrows?

Lady Jennifer Morrow era la esposa de Maurice Morrow, político con una extensa trayectoria en Irlanda del Norte y vinculado al Partido Unionista Democrático, colectividad en la que ha ocupado importantes responsabilidades.

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Por su parte, Rachel Burrows era hija del matrimonio y estaba casada con John Burrows, piloto de carreras. La pareja tenía dos hijos, Jack e Isla, quienes ahora enfrentan la pérdida de su madre y de su abuela.

Tras conocerse los fallecimientos, diferentes integrantes del DUP expresaron sus condolencias y manifestaron su respaldo a Lord Morrow y a sus seres queridos. La colectividad también aseguró que acompañará a la familia durante este momento de duelo.

Robinson recordó que Maurice Morrow ha sido una persona que ha ofrecido apoyo a otros integrantes del partido cuando han atravesado situaciones difíciles, por lo que ahora considera que corresponde a sus compañeros brindarle ese mismo respaldo.

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"Maurice Morrow ha sido un pilar de fortaleza y apoyo para muchos de nosotros en los momentos difíciles de nuestras vidas. Ahora, en su momento más oscuro, nos toca a nosotros ser su apoyo", señaló.

Por ahora, no se han divulgado nuevos detalles sobre las causas de las muertes de Jennifer y Rachel. La familia mantiene la reserva sobre lo ocurrido, mientras recibe las muestras de solidaridad de su entorno político y social.