El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, fue recibido este miércoles en Caracas por la presidenta interina de Venezuela en su primera visita oficial tras coordinar la operación militar que terminó en la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

Hegseth tiene previsto dirigirse más tarde en el día a Colombia, según anunció la víspera el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Publicidad

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth junto a Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios estadounidenses en el palacio presidencial de Miraflores.

Venezuelan state TV airs live footage of Pete Hegseth arriving at the Miraflores presidential palace, greeted first by Foreign Minister Oliver Blanco, and then by interim Pres. Delcy Rodriguez. pic.twitter.com/0uznI0mj8f — Cody Weddle (@coweddle) November 18, 2026

En las imágenes puede verse a Hegseth estrechar las manos del ministro de defensa venezolano, Gustavo González López. A las puertas del palacio presidencial fue recibido por el canciller de Venezuela, Oliver Blanco.



Delcy Rodríguez regresó a Venezuela en la mañana del miércoles tras una gira por países árabes y asistir a la cumbre climática de la ONU COP31.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y los mortíferos ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

A US Air force VIP jet is parked at the main airport serving Caracas as reports suggest that top US Department of War officials, possibly including Sec. Pete Hegseth, may be visiting the country. pic.twitter.com/RdEukZIu3X — Cody Weddle (@coweddle) November 18, 2026