Un hombre de 40 años asesinó a los padres de su expareja luego de atacarlos con un arma de fuego mientras compartían en un establecimiento comercial.

El caso estaría relacionado con los conflictos familiares que surgieron después de que el sujeto no aceptara el fin de su matrimonio y comenzara a amenazar a su antigua pareja.

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El doble homicidio ocurrió en un bar del municipio de Maracaju, en Brasil. Las víctimas fueron identificadas como Arinaldo Serafim Santana, de 55 años, quien había sido integrante de la Policía Militar, y su esposa, Rosangela Nocoletti, de 54 años. Según el reporte de las autoridades, ambos estaban sentados en una mesa cuando el agresor llegó y disparó en repetidas ocasiones contra ellos. El ataque habría dejado más de 15 impactos de bala.

El presunto responsable fue identificado como Vantuir Chaves, de 40 años, quien huyó después de cometer el crimen. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que habría actuado por resentimiento frente a la separación de su pareja, hija de las dos víctimas.



FORMER SON-IN-LAW who SHOT RETIRED POLICE OFFICER & WIFE in Brazil KILLED in POLICE SHOOTOUT after 2-DAY MANHUNT



Vantuir Chaves, 40, allegedly carried out DOUBLE MURDER over his REFUSAL TO ACCEPT SEPARATION from the couple's DAUGHTER



DIES AFTER SHOOTOUT with MILITARY POLICE https://t.co/NvW44kc01u pic.twitter.com/cRkiIF8BZC — RT (@RT_com) November 17, 2026

Durante una rueda de prensa realizada el viernes 13 de noviembre, el comandante del Batallón de Choque, Cleyton da Silva Santos, entregó detalles sobre los posibles motivos del ataque. De acuerdo con el oficial, el hombre no habría aceptado el final de su matrimonio y, después de la ruptura, empezó a intimidar a su expareja.

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Además, las autoridades señalaron que Vantuir tenía antecedentes relacionados con episodios de violencia doméstica. A este historial se sumó un incidente protagonizado por su hermano, quien fue detenido el sábado anterior al doble homicidio por presuntamente amenazar con un arma de fuego a su cuñada.

Los investigadores consideran que este último episodio pudo aumentar las tensiones entre los integrantes de la familia y agravar los conflictos que rodeaban la separación.

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Tras el asesinato de Arinaldo y Rosangela, las autoridades desplegaron un operativo para localizar al señalado responsable. La búsqueda involucró a unidades de seguridad de Maracaju, Campo Grande y otras poblaciones cercanas. Incluso, la Policía Civil publicó una fotografía del sospechoso e hizo un llamado a la ciudadanía para obtener información que permitiera encontrarlo.

Vantuir permaneció prófugo desde el jueves 12 de noviembre. Sin embargo, una llamada anónima permitió establecer que estaría cerca de un hotel en Maracaju. La información llegó a las autoridades alrededor de las 6:40 de la mañana del sábado 14 de noviembre.

Al llegar al lugar, los integrantes de las Tropas de Choque encontraron a un hombre que coincidía con la descripción del fugitivo. El sujeto vestía ropa de camuflaje, según el reporte policial.

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Los uniformados intentaron conducirlo hacia las inmediaciones de una patrulla para efectuar el procedimiento de captura sin poner en riesgo a los habitantes de la zona. No obstante, durante el acercamiento, Vantuir sacó un arma y comenzó a disparar contra los agentes.

Los policías respondieron al ataque y el hombre recibió varios impactos de bala. Aunque fue atendido por personal médico en el sitio, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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De esta manera terminó el operativo para encontrar al señalado responsable del doble homicidio, un caso que las autoridades investigan como un episodio de violencia familiar relacionado con la negativa del hombre a aceptar la ruptura sentimental.