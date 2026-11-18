Una grabación para redes sociales terminó en tragedia luego de que un tigre atacara mortalmente a un joven de 19 años que participaba en la producción de un video.

El animal se abalanzó repentinamente sobre el trabajador y le provocó heridas de gravedad que obligaron a trasladarlo de urgencia a un centro médico, donde perdió la vida.

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El hecho ocurrió en una granja de Lahore, Pakistán. La víctima fue identificada como Talha, quien trabajaba en el lugar y colaboraba con el creador de contenido Noman Hassan. Según la información conocida, el joven hacía parte de una grabación en la que se buscaba mostrar una interacción con una tigresa como parte de una supuesta broma para TikTok.

Las imágenes registraron el momento en que el felino se levantó sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras sobre el trabajador. En cuestión de segundos, el animal comenzó a sacudirlo con sus garras, mientras la situación se salía de control.



A tigress taken out of its cage for a TikTok video killed Talha, a 19-year-old farm worker, in Lahore, Pakistan.



TikToker Noman Hassan had asked him to join the shoot.



It was first passed off as a dog attack. Noman and the farm owner, Fayyaz, are under arrest. Daily Pakistan… pic.twitter.com/TssxTlF5Z8 — Angry Saffron (@AngrySaffron) November 13, 2026

Al parecer, antes de la agresión, Hassan le habría solicitado a Talha que sacara a la tigresa de su jaula para manipularla durante la grabación. Sin embargo, la actividad terminó convirtiéndose en un ataque que tuvo consecuencias fatales.

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La primera versión que entregó el influencer tras el ataque

Según los reportes del caso, el influencer aseguró que Talha había sido atacado por un perro. Sin embargo, las características de las lesiones que presentaba el joven permitieron advertir que las heridas correspondían a la agresión de un felino.

La muerte del trabajador llevó a las autoridades a intervenir y detener tanto a Hassan como al propietario de la granja, quienes quedaron vinculados a las investigaciones para determinar las responsabilidades en lo sucedido.

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¿Quién es Noman Hassan, el influencer involucrado?

Noman Hassan es un creador de contenido que cuenta con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Su actividad en redes sociales se caracteriza por publicar videos en los que aparece interactuando con diferentes animales, incluso en situaciones que pueden representar riesgos para las personas involucradas.

En algunas de sus grabaciones, el influencer protagoniza encuentros bruscos con animales, una dinámica que habría buscado replicar durante la producción en la que participaba Talha.

El caso generó atención por las circunstancias en las que murió el joven, pues una actividad preparada para conseguir contenido en redes sociales terminó con el ataque mortal de un animal salvaje y la detención de dos personas.