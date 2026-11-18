La muerte de Kiara Farías, de 14 años, generó conmoción después de que su madre la encontrara sin respirar en su habitación, varias horas después de que regresara de una celebración.

Aunque inicialmente la adolescente manifestó sentirse mal y presentó vómito, las circunstancias de su fallecimiento todavía son materia de investigación y las autoridades esperan los resultados de los estudios forenses para establecer qué sucedió.

Publicidad

El caso se registró en el departamento de Rivadavia, en Mendoza, Argentina. La menor había asistido al cumpleaños de 15 de una compañera de colegio, que se realizó en el club Los Árboles. De acuerdo con el relato de su familia, tenía invitación para participar en el baile, pero no para la cena.

La última vez que su madre tuvo contacto telefónico con ella fue durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. Kiara debía regresar a casa alrededor de las 3:00 a. m., pero se demoró porque estaba buscando a un primo que también habría asistido a la celebración. Durante la llamada, le explicó a su mamá que no lograba encontrarlo.



Cerca de las 3:30 a. m., la adolescente finalmente llegó a su vivienda. Poco después comenzó a sentirse mal y vomitó. Su madre, identificada como María, relató que la ayudó a bañarse y a ponerse ropa limpia antes de que se acostara.

Kiara Farías murió horas después de asistir a una fiesta de 15 años. Foto: Redes sociales

La mujer también mencionó que percibió un olor a alcohol en el vómito de su hija. Sin embargo, aseguró que no observó comportamientos que le permitieran anticipar la gravedad de lo que ocurriría horas después.

Publicidad

La madre encontró a la adolescente sin signos de respiración

La situación cambió cuando María fue a revisar a su hija y se dio cuenta de que no respiraba. Desesperada, solicitó ayuda a través de la línea de emergencias 911.

Los policías que llegaron al domicilio intentaron reanimar a la menor mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). No obstante, el médico del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó que había fallecido.

Publicidad

En declaraciones a Radio Nihuil, la madre recordó el episodio que presentó la adolescente al regresar de la fiesta: “Se descompuso y vomitó con olor a vino”.

La Oficina Fiscal de Rivadavia asumió el caso y comenzó a recopilar información para reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al fallecimiento. Entre las diligencias se encuentra la recepción de testimonios de los adolescentes que participaron en el cumpleaños, con el propósito de conocer cómo transcurrió la celebración y establecer si hubo alguna situación que pudiera explicar el estado en el que llegó Kiara a su casa.

Por otra parte, el Cuerpo Médico Forense adelanta los estudios necesarios para determinar la causa de la muerte. Las muestras fueron remitidas al área de Anatomía Patológica y también se realizarán análisis de fluidos y un hemocultivo.

Publicidad

Estos procedimientos permitirán establecer si existió alguna alteración o presencia de sustancias que pudiera tener relación con el fallecimiento. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, los resultados definitivos podrían tardar al menos 15 días.

Entretanto, María mantiene la sospecha de que su hija pudo haber ingerido alguna sustancia durante la fiesta sin saberlo. En declaraciones a El Siete Mendoza, explicó que no encontró señales de una intoxicación grave cuando la adolescente llegó a casa.

Publicidad

“Ella no llegó mareada, no dijo: ‘Ma, me siento muy mal’, ni llegó cayéndose para que yo tenga que pensar que iba a pasar algo más grave”, afirmó.

Por ahora, la hipótesis de que alguien pudo haber alterado la bebida de Kiara no ha sido confirmada por las autoridades. La investigación continúa a la espera de los testimonios y las pruebas científicas que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.