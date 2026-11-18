Para Los Caligaris, un concierto es mucho más que subir a un escenario, interpretar sus canciones y despedirse del público. La agrupación argentina ha construido una identidad en la que el circo, el fútbol, la música y la interacción con sus seguidores se mezclan para convertir cada presentación en una celebración colectiva. Una fórmula que ha encontrado en Colombia un público especialmente receptivo y que vuelve a demostrar por qué el país se ha convertido en una parada infaltable de sus giras.

En conversación con Blu Radio, los integrantes de la banda hablaron sobre esa conexión con los colombianos y explicaron cómo sus espectáculos buscan ofrecer una experiencia en la que los asistentes no sean simples espectadores, sino protagonistas de la fiesta.

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“Colombia es un manantial de cariño para nosotros. Siempre nos reciben con un montón de cosas, con dulces, con regalos, con historias, con abrazos, con canciones que nos cantan”, expresó uno de los integrantes, al recordar incluso la bienvenida que recibieron en el aeropuerto, donde varios seguidores los despidieron cantando sus canciones.

Ese afecto, según explicaron, es una de las razones por las que regresar al país tiene un significado especial. La agrupación reconoce que el público colombiano no solamente disfruta de su música, sino que también se involucra con la propuesta artística y la energía que caracteriza sus presentaciones.



Los Caligaris en Bogotá // Foto: Instagram @loscaligarisoficial

El circo: una invitación a dejar atrás la rutina

Uno de los elementos que distingue a Los Caligaris es su vínculo con el universo circense. Los maquillajes, los personajes y la estética de sus espectáculos tienen relación directa con los orígenes de la agrupación, una identidad que también ha contagiado a sus seguidores.

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“Nosotros tenemos unos maquillajes que aluden a nuestros orígenes circenses. Y eso le da un distintivo y una fiesta y algo que creo que nos permite a nosotros y al público también canalizar y expresar cosas que no podés expresar en tu vida cotidiana”, explicaron.

Para la banda, maquillarse y participar de esa atmósfera representa una oportunidad para romper momentáneamente con las obligaciones y comportamientos de todos los días.

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“Vos podés ser un poquito más alegre de lo que sos en tu vida cotidiana y después, cuando te limpiaste el maquillaje, volvés a ser el yo de todos los días”, señalaron.

Así, el circo no funciona únicamente como un recurso visual, sino como una invitación a vivir la música desde otro lugar, sin prejuicios y con la libertad de disfrutar.

Los Caligaris en Bogotá // Foto: Movistar Arena

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El fútbol como símbolo de alegría y unión

Otro ingrediente fundamental de sus conciertos es el fútbol. La agrupación creó el ficticio Caligari Fútbol Club, una propuesta que aparece en el videoclip de su canción Quiero Cumbia y que también se traslada a sus presentaciones en vivo.

Durante los espectáculos, los músicos suelen lanzar una pelota gigante al público para que los asistentes participen e intenten marcar un gol. Sin embargo, detrás de esa dinámica existe un significado que va más allá del entretenimiento.

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“Me gusta imaginar que ese gol se lo hacés a todas las cosas que te tiran para abajo, a las cosas que te deprimen, a las cosas que vos les querés ganar y meterle un gol. Y bueno, se festeja como eso”, explicó uno de los integrantes.

La banda también considera que la música tiene la capacidad de superar las rivalidades deportivas y reunir a personas que, fuera del concierto, pueden defender diferentes camisetas.

“La música atraviesa los colores, las banderas, y que suceda esa unión”, afirmaron, al destacar la posibilidad de compartir un mismo espacio con seguidores de distintos equipos.

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Los Caligaris // Foto: Los Caligaris

Una fiesta que se construye entre todos

Esta filosofía también estuvo presente en su encuentro musical con Los Auténticos Decadentes, una unión que los integrantes describen como una celebración en la que las experiencias se suman.

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“Yo creo que se suman, las experiencias se suman, nada resta. Todo es para más”, aseguraron al hablar de lo que encontraron los asistentes en el espectáculo conjunto.

Para Los Caligaris, la esencia está en compartir, sorprenderse y permitir que incluso quienes no conocen todas sus canciones descubran su propuesta directamente en el escenario.

Su invitación al público colombiano es clara: dejarse llevar por la música, disfrutar del momento y participar de una fiesta en la que el fútbol, el circo y la alegría tienen un mismo objetivo: hacer que todos se sientan parte del espectáculo.