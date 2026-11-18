The Walt Disney Company presentó en Colombia su Upfront ’27, un evento en el que dio a conocer su ambiciosa programación de entretenimiento para el cierre de 2026 y todo 2027. La propuesta incluye grandes estrenos cinematográficos, nuevas producciones para Disney+, transmisiones deportivas y experiencias en vivo que buscan conectar con diferentes generaciones.

El encuentro, conducido por Miguel Varoni y Catherine Siachoque, contó con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento y el deporte colombiano, entre ellos Óscar Córdoba y Nicole Regnier.

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En cuanto a Disney+, uno de los anuncios más destacados fue el regreso de producciones colombianas como Sin senos sí hay paraíso, cuya nueva temporada llegará el 16 de diciembre de 2026. La historia retomará la vida de Catalina Santana y Aurelio Jaramillo, quienes enfrentarán nuevos desafíos relacionados con una red criminal que explota a mujeres vulnerables. También regresará Pedro el escamoso: La tercera es la vencida, con Miguel Varoni nuevamente en el papel de Pedro Coral, para protagonizar nuevas aventuras y enredos.

La plataforma también sumará producciones internacionales como Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Ahsoka y la serie animada Messi y los gigantes.

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'AVENGERS: DOOMSDAY' es uno de los grandes estrenos cinematográficos anunciados por Disney durante su Upfront ’27. La nueva película de Marvel Studios llegará a los cines el 16 de diciembre de 2026 y reunirá a héroes de tres universos diferentes, quienes deberán enfrentarse a una amenaza existencial que pondrá en riesgo sus mundos.

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La cartelera de Disney para 2027 incluirá títulos esperados como La era de hielo: Mundo de lava, Gatto, Bluey: La película y Frozen 3. A estos se suman nuevas producciones de Marvel y Star Wars, además de una nueva película de Los Simpson.

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La compañía también confirmó nuevas fechas de Candlelight x Disney en Colombia durante 2027 y el regreso de Disney On Ice, con propuestas dirigidas al público familiar.

Finalmente, Disney anticipó la celebración de los 100 años de Mickey Mouse en 2028, mediante la campaña global Mickey 100 - Forever Mickey, que incluirá contenidos, experiencias y actividades especiales. Con estos anuncios, la compañía busca consolidar una oferta integral que combine cine, streaming, deporte y entretenimiento en vivo.