La cuarta temporada de The Gilded Age llegó a HBO con nuevas tensiones familiares, disputas por el poder y personajes que comenzaron a cuestionar el lugar que ocupaban en la sociedad. A través de ocho episodios estrenados semanalmente, la serie profundizó en las consecuencias de las decisiones de los Russell y en los cambios que transformaron a las familias de la alta sociedad neoyorquina.

Uno de los conflictos centrales fue la relación entre Bertha y George Russell. Después del atentado contra su vida y de las dificultades familiares, George tuvo que replantearse sus principios y la manera en que entendía su papel como esposo y padre. Morgan Spector, quien interpreta al personaje, resumió su dependencia emocional de Bertha: “Sin Bertha, George está perdido”. El actor explicó que buena parte de los negocios y ambiciones de George estaban al servicio de la familia y de los objetivos que compartía con su esposa.

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Carrie Coon, intérprete de Bertha, consideró que su personaje tenía motivos para sentirse reivindicado por el futuro de Gladys, aunque reconoció que la reconciliación con George requería más que el paso del tiempo. “George necesita ponerse las pilas”, afirmó.

Gladys encontró su propia voz

Taissa Farmiga destacó la transformación de Gladys, ahora duquesa de Buckingham y madre. La actriz explicó que su personaje comenzó a ganar autoridad y respeto, incluso frente a su propia madre. “Puede mirarla a los ojos y decirle: te veo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo contigo”, señaló sobre la nueva dinámica entre ambas.

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Peggy y los desafíos de ser una mujer independiente

La historia de Peggy Scott también avanzó hacia el equilibrio entre la vida profesional y sentimental. Denée Benton describió a su personaje como una pionera: “Una clase de mujeres profesionales y trabajadoras no existía de manera generalizada en aquella época”. Su recorrido permitió abordar, además, el racismo, el colorismo y las diferencias de clase dentro de la comunidad afroamericana.

Por su parte, Blake Ritson destacó la vigencia de la historia de Oscar, un hombre gay en una época de persecución y riesgos legales. El actor recordó que todavía existen países donde salir del clóset puede ser peligroso.

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La temporada también mostró la transformación de Ada, quien ganó independencia y autoridad, mientras Agnes enfrentó la pérdida de su posición dominante. Así, The Gilded Age amplió sus retratos sobre el poder, la identidad y las contradicciones sociales.