La música cartagenera sigue en crecimiento con sus grandes exponentes, Zaider siendo uno de ellos. El artista de la heroica sigue llegando a los escenarios más imponentes del mundo y consolidando su carrera profesional con la apuesta de llegar a España en 2027.

Presenta mundialmente “Pulserita (Ay mi reina)”, una canción que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística y se convierte en el primer lanzamiento de su EP debut, titulado Este es Zaider, cuyo estreno está programado para el próximo 26 de noviembre.

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Con “Pulserita (Ay mi reina)”, presenta una faceta sonora que amplía los matices de su identidad artística. La canción combina elementos del afro nórdico con beats urbanos, construyendo una propuesta definida como french afro romántico, en la que los ritmos contemporáneos se encuentran con una historia dedicada al amor y a esa mujer especial que ocupa un lugar importante en nuestras vidas.

Foto: suministrada

Más que una canción para bailar, el sencillo busca transmitir alegría, romanticismo y una energía positiva que conecta con la esencia musical del artista cartagenero. Su propuesta conserva las raíces caribeñas que han caracterizado su recorrido, pero incorpora nuevas influencias y texturas que apuntan hacia una sonoridad de alcance global.



Este crecimiento internacional no es producto de un momento aislado. Durante más de una década, el cantante cartagenero ha trabajado en la construcción de una propuesta que combina los ritmos afro con elementos urbanos, consolidando un estilo que hoy comienza a trascender las fronteras colombianas.

En 2024, el artista firmó con Sony Music, una alianza que impulsó su carrera hacia nuevos mercados y le permitió fortalecer su proyección internacional. Ese mismo año presentó “Alma”, una colaboración con Kapo que se convirtió en uno de sus lanzamientos más destacados.