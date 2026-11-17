Los Grammy 2027 dieron a conocer toda su lista de nominados, en donde, por supuesto, hubo presencia colombiana en las diferentes categorías, pero una de las más destacadas fue en la de Mejor Álbum de Música Urbana en donde aparecieron Feid, Ryan Castro y J Balvin como protagonistas.
Estos son los nominados a Mejor Álbum de Música Urbana de los Grammys 2027
- Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra: Capítulo 0”
- J Balvin, Ryan Castro – “Omerta”
- Ryan Castro – “Hopi Sendé”
- Alvaro Díaz – “Omakase”
- Feid – “El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo”
- Young Miko – “Do Not Disturb: Late Checkout”
Feid y su Green Print buscan el premio
El gran proyecto de Salomón Villada comienza a dar frutos con esta nominación. Creó un universo de cero en donde puso a competir sus “personalidades” musicales entre sí y lanzó un EP, de varios que construyen todo el proyecto del Green Print.
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Conocido como ‘Feid vs. Ferxxo’, el EP en marzo y se volvió en un fenómeno rápidamente con canciones virales en las redes sociales que ahora llevan al paisa a una nominación en los premios más importantes de la música.
Ryan Castro, el gran protagonista
El ‘Cantante del Guetto’ en poco tiempo demostró que su legado hasta ahora empieza y llega con dos nominaciones en esta misma categoría. Una al lado de su amigo J Balvin con el álbum ‘Omerta’, además de su exitoso ‘Hopi Sendé’ que lo llevó de gira por toda Colombia y el cual cerró el pasado 31 de octubre en El Campín.
Una zona conocida por J Balvin
Para José llegar a estos premios no es algo nuevo, a lo largo de su carrera ha acumulado 6 nominaciones a los premios Grammy principales en categorías generales y de música urbana (incluyendo candidaturas por su trabajo junto a Bad Bunny en Oasis, I Like It con Cardi B, JOSE, Rayo y Mixteip), ahora regresando con ‘Omerta’ junto a Ryan Castro.
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