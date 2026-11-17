La música en vivo continúa ocupando un lugar importante en la agenda cultural y de entretenimiento de Colombia. Durante los últimos meses, conciertos y festivales realizados en Bogotá y Medellín han reunido a decenas de miles de asistentes, en una temporada marcada por la presencia de artistas nacionales e internacionales y por producciones de gran formato.

Las cifras de convocatoria de eventos recientes dan cuenta de este movimiento. Uno de los casos es el del artista colombiano Ryan Castro, quien ha vendido más de 150.000 entradas durante el último año, con presentaciones que incluyeron cuatro estadios y el Coliseo Med Plus durante 2025. A esta trayectoria se sumó Awoooween, su reciente espectáculo en Bogotá, que congregó aproximadamente a 51.255 personas.

Ryan Castro y Jhonny Rivera en Bogotá // Foto: Instagram Ryan Castro

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En Medellín, otro de los encuentros destacados fue Ritvales, festival de música electrónica que reunió a 49.000 asistentes durante sus dos jornadas. La convocatoria refleja el lugar que han ganado estos espacios dentro de la oferta musical del país y el interés del público por propuestas que combinan música, producción audiovisual y experiencias de larga duración.

Estas cifras también muestran la diversidad de públicos que participan en los espectáculos en vivo. En Bogotá, el cantante Reykon realizó dos presentaciones con localidades agotadas en el venue El Corazón, cada una con más de 11.000 asistentes. Se trató de una convocatoria significativa, especialmente por la presencia de público mayoritariamente mayor de 30 años, una audiencia que ha acompañado distintas etapas de la música urbana en Colombia.



Reykon // Foto: suministrada

Cada una de estas fechas representó, además, la generación de más de 500 empleos directos, entre personal técnico, logístico y operativo. Este componente permite observar los espectáculos más allá de la asistencia: detrás de cada concierto existe una cadena de trabajo que involucra proveedores, productores, equipos especializados y profesionales de distintas áreas.

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A estos eventos se suman las dos fechas de Omar Courtz en Bogotá, que también registraron localidades agotadas durante noviembre. Su convocatoria, dirigida principalmente a públicos jóvenes, evidencia la coexistencia de distintas generaciones y preferencias musicales dentro de la programación de conciertos en el país.

Omar Courtz // Foto: AFP

Una agenda que se extiende hasta 2027

La actividad musical tendrá continuidad durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027. Bogotá, Medellín y Barranquilla hacen parte de la programación de conciertos anunciada por distintas productoras, entre ellas Breakfast Live, compañía colombiana dedicada a la producción y realización de espectáculos en vivo.

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La distribución de estos eventos entre varias ciudades también pone sobre la mesa la importancia de los escenarios y de la infraestructura disponible para recibir producciones de gran formato. Recintos como DaviArena, en Medellín, y el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, hacen parte de los espacios que albergan este tipo de encuentros musicales.

El panorama también plantea retos para el sector: mantener estándares de producción, fortalecer la infraestructura, garantizar condiciones adecuadas para los asistentes y ampliar las oportunidades de participación de profesionales y proveedores locales.

Más allá de los nombres que aparecen en las carteleras, el movimiento de estos espectáculos permite dimensionar una industria que involucra talento artístico, capacidad de producción, empleo y actividad económica. Un sector cuya evolución depende no solo de la convocatoria de los artistas, sino también del trabajo de cientos de personas que hacen posible cada evento.