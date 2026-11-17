Bogotá tendrá un encuentro para recordar y reflexionar sobre el legado literario e intelectual de Mario Vargas Llosa, uno de los principales representantes del boom latinoamericano. La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con un conversatorio que abordará los vínculos entre la literatura y el cine.

El homenaje, titulado “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, es organizado por la Embajada del Perú en Colombia, en colaboración con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). El propósito es acercar a los ciudadanos a la trayectoria del escritor peruano y explorar la influencia de su obra en distintas generaciones de lectores y creadores.

Mario Vargas Llosa Foto: AFP

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Vargas Llosa recibió en 2010 el Premio Nobel de Literatura por su trabajo en la representación de las estructuras del poder y de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo, según detalla la organización del galardón. También fue distinguido con el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Rómulo Gallegos, entre otros reconocimientos.

Alrededor de ese laureado legado, esta conversación contará con la participación del cineasta, director, productor y guionista peruano Luis Llosa Urquidi, conocido como Lucho Llosa, quien compartirá su perspectiva sobre el autor desde sus vínculos familiares y su experiencia en el mundo cinematográfico.



Pues sobre este punto cabe mencionar que varias de las novelas del autor peruano llegaron a la pantalla grande, entre ellas “La ciudad y los perros”, “Pantaleón y las visitadoras” y “La fiesta del Chivo”. Esta conexión entre los dos lenguajes artísticos será uno de los ejes de la conversación en Bogotá.

También estará el escritor y guionista colombiano Antonio García Ángel, quien recibió la tutoría de Vargas Llosa, autor de “Conversación en La Catedral”, en el programa Rolex de Maestros y Discípulos.

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El encuentro será moderado por el poeta colombiano Federico Díaz-Granados. Además del conversatorio, se presentarán fotografías relacionadas con el homenaje y que buscan llevar a un diálogo sobre la vida, trayectoria, influencia y vigencia de la obra del escritor, así como su aporte al pensamiento y la cultura latinoamericana.

La actividad será de entrada libre y se realizará en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m.