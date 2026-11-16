En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente en La Línea
IVA
Alias 'Primo Gay'
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Reducir el IVA al 17 % exige compensar el recaudo que perdería el Gobierno: expertos

Reducir el IVA al 17 % exige compensar el recaudo que perdería el Gobierno: expertos

El Gobierno estudia bajar el IVA al 18 % o al 17 % y excluir nuevos gravámenes a la canasta familiar y al sector agropecuario. Los expertos piden claridad sobre el reemplazo del recaudo.

IVa
IVA
Foto: Blu Radio
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

En su más reciente alocución presidencial, con motivo de los primeros 100 días de Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %. Sin embargo, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, advirtió que todavía no se conoce cómo se reemplazarían los recursos que dejaría de recibir el Estado con esa reducción.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El mandatario también aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrán IVA y que no se impondrán nuevas cargas de este impuesto al sector agropecuario. Ambas medidas estaban contempladas en la Ley de Rescate Económico y habían generado rechazo en diferentes sectores. De concretarse estos cambios, se modificaría el esquema de recaudo del proyecto, en cuya propuesta inicial el IVA representaba cerca del 29 % de los recursos que esperaba conseguir el Gobierno.

Últimas noticias

Logo del chance de Paisita Día, uno de los juegos de azar más populares entre los antioqueños.
Juegos de azar

Paisita Día: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de noviembre de 2026

Logo del Chontico Día Millonario con máquina de sorteo, balotas numeradas y diseño gráfico en colores azul y amarillo.
Juegos de azar

Chontico Día: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de noviembre de 2026

Publicidad

“Si el Gobierno cobra menos IVA, tendría que compensarlo por otra vía: con un mayor recorte del gasto público, con otros ingresos o ampliando la base del impuesto mediante una revisión de exenciones y exclusiones. Por eso, no basta con mirar la tarifa. El recaudo también depende de cuántos bienes y servicios pagan IVA, del consumo y de la evasión”, afirmó Ballén.

Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management.
Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management.
Foto: suministrada

El IVA es el segundo impuesto que más recursos le aporta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Entre enero y julio de este año, recaudó 51,84 billones de pesos, equivalentes al 27,57 % de los 188 billones de pesos que ingresaron en total. Además, según el Gobierno, de cada diez pesos que recauda el Estado, tres se destinan al pago de la deuda pública.

Aunque Ballén reconoció que una tarifa más baja podría funcionar dentro de una reforma más amplia, insistió en que “lo difícil sería reducirla sin una fuente clara de reemplazo, porque Colombia todavía enfrenta un déficit fiscal elevado”, concluyó.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entretanto, el Proyecto de Ley 477 de 2026, correspondiente a la Ley de Rescate Económico, fue radicado el pasado 29 de octubre y se encuentra en la etapa de ponencia para su primer debate.

Relacionados

IVA

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad