Reducir el IVA al 17 % exige compensar el recaudo que perdería el Gobierno: expertos

En su más reciente alocución presidencial, con motivo de los primeros 100 días de Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %. Sin embargo, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, advirtió que todavía no se conoce cómo se reemplazarían los recursos que dejaría de recibir el Estado con esa reducción.

El mandatario también aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrán IVA y que no se impondrán nuevas cargas de este impuesto al sector agropecuario. Ambas medidas estaban contempladas en la Ley de Rescate Económico y habían generado rechazo en diferentes sectores. De concretarse estos cambios, se modificaría el esquema de recaudo del proyecto, en cuya propuesta inicial el IVA representaba cerca del 29 % de los recursos que esperaba conseguir el Gobierno.

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“Si el Gobierno cobra menos IVA, tendría que compensarlo por otra vía: con un mayor recorte del gasto público, con otros ingresos o ampliando la base del impuesto mediante una revisión de exenciones y exclusiones. Por eso, no basta con mirar la tarifa. El recaudo también depende de cuántos bienes y servicios pagan IVA, del consumo y de la evasión”, afirmó Ballén.

Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management. Foto: suministrada

El IVA es el segundo impuesto que más recursos le aporta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Entre enero y julio de este año, recaudó 51,84 billones de pesos, equivalentes al 27,57 % de los 188 billones de pesos que ingresaron en total. Además, según el Gobierno, de cada diez pesos que recauda el Estado, tres se destinan al pago de la deuda pública.



Aunque Ballén reconoció que una tarifa más baja podría funcionar dentro de una reforma más amplia, insistió en que “lo difícil sería reducirla sin una fuente clara de reemplazo, porque Colombia todavía enfrenta un déficit fiscal elevado”, concluyó.

Entretanto, el Proyecto de Ley 477 de 2026, correspondiente a la Ley de Rescate Económico, fue radicado el pasado 29 de octubre y se encuentra en la etapa de ponencia para su primer debate.