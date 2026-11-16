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Estos alimentos ya no tendrán aumento en el IVA tras decisión del Gobierno de De La Espriella

El presidente descartó nuevos impuestos a la canasta familiar y frenó el cambio tributario que contemplaba la reforma económica.

comida tomate de arbol canasta familiar alimentos inflacion blu radio.jpg
Canasta familiar
Foto: referencia, Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que los productos de la canasta familiar no tendrán nuevas cargas de IVA dentro de la Ley de Rescate Económico. La decisión, comunicada el pasado domingo 15 de noviembre, modifica la propuesta tributaria inicial del Gobierno, que contemplaba aumentar el impuesto de varios alimentos de la tarifa del 5 % a la general del 19 % a partir de 2028.

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Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó el mandatario.

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Con este anuncio, los alimentos que actualmente están excluidos del impuesto conservarían ese tratamiento, mientras que los productos que tienen una tarifa reducida del 5 % ya no pasarían al 19 %, de acuerdo con lo anunciado por el presidente.

Canasta familiar
Canasta familiar
Foto: AFP

¿Qué frutas, verduras y granos mantendrían el tratamiento del IVA?

Entre las frutas que conservarían la tarifa del 5 % se encuentran el banano, plátano, aguacate, mango, piña, papaya, naranja, limón, mandarina, uvas, fresa y mora.

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En el grupo de verduras y hortalizas están el tomate, la cebolla, el ajo, la zanahoria, la lechuga, el repollo, la coliflor y el pepino.

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También se encuentran productos básicos como el fríjol, la lenteja, el garbanzo, el maíz para consumo humano y la sal. Estos alimentos hacen parte del grupo que, tras la medida anunciada por De La Espriella, mantendría su condición tributaria actual.

¿Qué alimentos procesados no subirán del 5 % al 19 % de IVA?

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El anuncio no solo cobija a frutas y verduras, sino que también protege productos que actualmente tienen una tarifa diferencial del 5 % y que, de acuerdo con el proyecto inicial, pasarían al 19 %. Entre ellos están el café tostado, el azúcar, el chocolate, las pastas alimenticias y algunos aceites comestibles.

Por otra parte, el listado de alimentos que ya contaban con protección incluye arroz para consumo humano, papa, yuca, pan, arepa, panela, carnes de res, cerdo y pollo, pescado, huevos frescos y leche.

Es importante distinguir que no todos estos productos tienen el mismo tratamiento tributario: los excluidos no generan IVA, mientras que los gravados con la tarifa del 5 % conservarían ese porcentaje y no pasarían al 19 %.

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Durante su intervención, De La Espriella también reveló que el Ministerio de Hacienda analiza la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA, actualmente del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %.

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