Paca Zuleta analiza primeros 100 días de Abelardo de la Espriella: “Hay más incertidumbre”

Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella han estado marcados por la incertidumbre, las dificultades para consolidar relaciones políticas y una curva de aprendizaje que se desarrolla en medio de condiciones poco favorables. Así lo planteó Paca Zuleta, analista y profesora de la Universidad de los Andes, durante una entrevista en la que examinó los principales acontecimientos que han definido el comienzo de esta administración.

Al hacer un balance de este periodo, Zuleta señaló que el mandatario ha combinado decisiones que había anunciado antes de llegar al poder con situaciones habituales en otros gobiernos y circunstancias que representan novedades en el escenario político colombiano.

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“Tenemos una mezcla de cosas”, explicó la académica, quien destacó dos factores que, a su juicio, han cambiado el panorama: las dificultades que enfrentó el presidente desde sus primeros días de gobierno y la presencia constante de las noticias relacionadas con el expresidente Gustavo Petro.

Para Zuleta, el jefe de Estado ha tenido que aprender a gobernar junto con su equipo en un contexto complejo, atravesado también por un escenario internacional incierto y por una personalidad presidencial que genera posiciones divididas entre la ciudadanía.



Las primeras tensiones con el Congreso

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la analista fue la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Como ejemplo, mencionó la elección del presidente del Legislativo, que representó la primera derrota política de Abelardo De la Espriella.

Según Zuleta, el mandatario perdió esa votación sin que posteriormente se evidenciara un cambio significativo en su postura política. También destacó que el comportamiento de los partidos ha sido variable: en algunos asuntos respaldan al Gobierno, mientras que en otros marcan distancia.

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La académica contrastó esta situación con la de administraciones anteriores, cuando el periodo de acercamiento entre el presidente y el Congreso solía prolongarse durante más tiempo.

En ese contexto, también mencionó la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, después de apenas 75 días en el cargo. Para Zuleta, la corta permanencia de funcionarios en puestos estratégicos genera inquietudes sobre la capacidad del Gobierno para responder a las demandas del país.

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“Una curva de aprendizaje dura más de 75 días”, advirtió, al señalar que los cambios frecuentes pueden dificultar la consolidación de equipos y la gestión institucional.

El reto de encontrar un ministro del Interior con experiencia política

Sobre la llegada de Alejandro Ordóñez a esa cartera, Zuleta planteó que el Gobierno necesitaba una figura con trayectoria y experiencia para acompañar a un presidente joven.

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La analista recordó la eficacia política que Ordóñez demostró durante su paso por la Procuraduría y consideró que su experiencia podría aportar conocimiento sobre el funcionamiento del Congreso.

“Este gobierno necesitaba un sabio viejo, un sabio de la tribu”, afirmó. Sin embargo, también destacó que el ministro del Interior debe compartir la orientación ideológica del presidente, especialmente porque la agenda de la administración ha tenido un marcado componente ideológico.

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Para Zuleta, ambas condiciones son necesarias: experiencia para negociar y capacidad de representar las posiciones del Ejecutivo. En su opinión, resulta difícil convencer a los congresistas de respaldar iniciativas con las que el propio ministro no está de acuerdo.

La discusión también abordó la decisión presidencial de no entregar puestos ni recurrir a acuerdos burocráticos para conseguir apoyos legislativos. Frente a esa postura, la académica recordó las dificultades que tuvo el gobierno de Iván Duque para construir mayorías en el Congreso.

Asimismo, defendió el papel del Legislativo como contrapeso institucional, pese a sus problemas administrativos, organizativos y de incentivos.

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“Gracias al Congreso, nosotros hemos logrado parar ideas de presidentes que podían estar en contra de la Constitución”, sostuvo. También destacó las votaciones relacionadas con la ley de sometimiento como muestra de la capacidad del Legislativo para fijar límites al Ejecutivo.