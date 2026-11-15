¿Todavía está en campaña? Politólogo entrega balance de los primeros 100 días de De La Espriella

Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella dejan un balance marcado por las dificultades para consolidar el gabinete, los problemas de gestión y los desafíos en materia económica y de salud. Así lo consideró Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, quien señaló que el presidente ha mantenido una comunicación cercana al estilo de su campaña, pero todavía tiene pendientes en la ejecución de su programa.

En entrevista, el analista recordó que el comienzo del mandato estuvo condicionado por el terremoto ocurrido un día y medio después de la posesión, una emergencia que modificó las prioridades del Ejecutivo y obligó a concentrar esfuerzos en la atención de las zonas afectadas.

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Sin embargo, también identificó dificultades propias de la administración. Entre ellas mencionó los cambios en los nombramientos del gabinete, la presentación tardía de la ley de rescate fiscal y la aprobación del presupuesto por decreto.

¿Qué caracteriza el estilo de gobierno de Abelardo De La Espriella?

Para Basset, el mandatario ha privilegiado la presencia en las regiones, los recorridos por las zonas afectadas y la comunicación directa mediante redes sociales. Esta estrategia, explicó, le ha permitido mostrar actividad, especialmente en asuntos de seguridad, pero también puede restarle atención al trabajo administrativo.

“Uno tiene la impresión de que está todavía en campaña, que está todavía con este tema de comunicación mucho más que gestión”, afirmó.

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El profesor señaló que el presidente ha intentado conservar la puesta en escena que utilizó durante la campaña, con apariciones junto a la Fuerza Pública y mensajes sobre los operativos. No obstante, advirtió que las señales públicas no reemplazan los resultados de gobierno.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia - César Carrión

¿Por qué la economía y el Congreso representan un desafío?

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Uno de los principales problemas, según el analista, está en el manejo del déficit fiscal. Basset recordó que el presidente había prometido no aumentar los impuestos y reducir el gasto, pero ahora el Gobierno impulsa una ley de rescate fiscal que enfrenta resistencias incluso entre los partidos de su coalición. “El debate que se va a plantear en el Congreso aparece mucho más difícil de lo que hubiéramos podido esperar”, sostuvo.

El experto también consideró que el Gobierno debe entender que no puede administrar el país sin acuerdos legislativos. Aunque el presidente cuenta con una mayoría sobre el papel, las diferencias entre las bancadas dificultan la aprobación de sus iniciativas.

¿Qué pendientes tiene el Gobierno en materia de salud?

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Basset cuestionó que no se haya cumplido la promesa de iniciar un plan de choque para el sistema de salud en 90 días. A su juicio, las dificultades en la entrega de medicamentos y la atención de los usuarios muestran que todavía no hay avances suficientes. “Esto no se arregla en 90 días ni mucho menos”, afirmó.

El profesor agregó que la solución no depende únicamente de aumentar los recursos, sino también de revisar la administración del sistema. Finalmente, advirtió que el periodo de luna de miel presidencial podría estar terminando y que el mandatario tendrá que demostrar resultados para conservar su capital político.