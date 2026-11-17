La espera terminó y, finalmente, se revelaron los precios oficiales de los conciertos de Don Omar en Colombia en 2027. Serán Bogotá, Medellín y Cali las ciudades que disfruten del show de ‘The King’ en su regreso a los escenarios latinoamericanos en esta gira especial.

Para sorpresa de muchos, inicialmente, todo apunta a que será fecha única por ciudad y todas de manera consecutiva en noviembre: el 4, 5 y 7 en Bogotá, Cali y Medellín, respectivamente, dejando con preocupación a los fanáticos de quedarse por fuera de verlo en vivo.

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Por fortuna, los precios no fueron superiores a los de Karol G que era lo que se rumoreaba y terminaron estando aptos para el mercado actual de conciertos en Colombia.

Tal como prometió, el 'King' estará visitando Latinoamérica en 2027 y le dará la oportunidad a todos para que asistan, por eso, quienes quieran asegurar un lugar deberán hacer el registro en el link: https://donomar.com/



Don Omar abre prerregistro paras sus conciertos en Colombia IG: donomar

Precios y localidades de conciertos de Don Omar en Colombia

Bogotá (Vive Claro – 4 de noviembre):



Palcos Diamante*: $12.000.000 + servicio / $13.000.000 + servicio

$12.000.000 + servicio / $13.000.000 + servicio Palcos Platino*: $10.500.000 + servicio / $11.500.000 + servicio

$10.500.000 + servicio / $11.500.000 + servicio Palcos Oro*: $6.990.000 + servicio / $7.990.000 + servicio

$6.990.000 + servicio / $7.990.000 + servicio Palcos Rubí*: $5.990.000 + servicio / $6.990.000 + servicio

$5.990.000 + servicio / $6.990.000 + servicio Palcos Plata*: $4.990.000 + servicio / $5.990.000 + servicio

$4.990.000 + servicio / $5.990.000 + servicio Palcos Bronce*: $3.490.000 + servicio / $4.990.000 + servicio

$3.490.000 + servicio / $4.990.000 + servicio Sector 101-108: $750.000 + servicio / $829.000 + servicio

$750.000 + servicio / $829.000 + servicio Sector 109-116: $549.000 + servicio / $649.000 + servicio

$549.000 + servicio / $649.000 + servicio Sector 117-124: $399.000 + servicio / $449.000 + servicio

$399.000 + servicio / $449.000 + servicio Sector 126-131: $250.000 + servicio / $299.000 + servicio

$250.000 + servicio / $299.000 + servicio Kingdom VIP 1: $2.180.000 + servicio

$2.180.000 + servicio Kingdom VIP 2: $1.179.000 + servicio

Vive Claro Distrito Cultural en Bogotá Foto: OCESA

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Cali (Estadio Pascual Guerrero – 5 de noviembre):



Palcos Diamante*: $12.990.000 + servicio / $13.990.000 + servicio

$12.990.000 + servicio / $13.990.000 + servicio Palcos Platino*: $11.990.000 + servicio / $12.990.000 + servicio

$11.990.000 + servicio / $12.990.000 + servicio Palcos Oro*: $10.990.000 + servicio / $11.990.000 + servicio

$10.990.000 + servicio / $11.990.000 + servicio Palcos Rubí*: $8.990.000 + servicio / $9.990.000 + servicio

$8.990.000 + servicio / $9.990.000 + servicio Palcos Plata*: $6.990.000 + servicio / $7.990.000 + servicio

$6.990.000 + servicio / $7.990.000 + servicio Palcos Bronce*: $4.990.000 + servicio / $5.990.000 + servicio

$4.990.000 + servicio / $5.990.000 + servicio Occidental Alta: $399.000 + servicio / $499.000 + servicio

$399.000 + servicio / $499.000 + servicio Occidental Media: $499.000 + servicio / $599.000 + servicio

$499.000 + servicio / $599.000 + servicio Occidental Baja: $399.000 + servicio / $499.000 + servicio

$399.000 + servicio / $499.000 + servicio Oriental Alta: $399.000 + servicio / $499.000 + servicio

$399.000 + servicio / $499.000 + servicio Oriental Baja: $249.000 + servicio / $349.000 + servicio

$249.000 + servicio / $349.000 + servicio Norte: $149.000 + servicio / $199.000 + servicio

$149.000 + servicio / $199.000 + servicio Kingdom VIP 1: $2.180.000 + servicio

$2.180.000 + servicio Kingdom VIP 2: $1.179.000 + servicio

Estadio Pascual Guerrero. Foto: Alcaldía de Cali.

Medellín (Estadio Polideportivo Sur de Envigado – 7 de noviembre):



Palcos Diamante*: $13.990.000 + servicio / $14.990.000 + servicio

$13.990.000 + servicio / $14.990.000 + servicio Palcos Platino*: $11.990.000 + servicio / $12.990.000 + servicio

$11.990.000 + servicio / $12.990.000 + servicio Palcos Oro*: $6.990.000 + servicio / $8.990.000 + servicio

$6.990.000 + servicio / $8.990.000 + servicio Gradería Occidental: $679.000 + servicio / $779.000 + servicio

$679.000 + servicio / $779.000 + servicio Gradería Sur: $549.000 + servicio / $649.000 + servicio

$549.000 + servicio / $649.000 + servicio Gradería Norte: $249.000 + servicio / $349.000 + servicio

$249.000 + servicio / $349.000 + servicio Kingdom VIP 1: $2.180.000 + servicio

$2.180.000 + servicio Kingdom VIP 2: $1.179.000 + servicio

Estadio Polideportivo Sur / Foto: tomada de google maps

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¿Cuándo sale a la venta Don Omar en Colombia?

La preventa para Banco Falabella arrancará el 19 de noviembre a partir de las 10:00 de la mañana y el 21 de noviembre para fans a la misma hora. Todo a través de TicketMaster.